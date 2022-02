Da Redação

Presidente do Palmeiras manda recado para Apucarana; veja

Em um dos dias mais importantes para a história do Palmeiras, que enfrenta o Chelsea pela final do Mundial de Clubes, às 13h30 deste sábado (12), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, a presidente do clube Leila Pereira gravou um vídeo e mandou um recado para a torcida de Apucarana.

continua após publicidade .

"Muita emoção para hoje né? Eu queria mandar um grande beijo para todos os palmeirenses de Apucarana", disse a dirigente da equipe paulista, que também é dona da Crefisa, principal empresa patrocinadora do clube.

Assista:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução