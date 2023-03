Presidente do CREA-PR visita o prefeito de Apucarana

Da Redação

Presidente do Crea e prefeito Junior da Femac

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná (CREA-PR), engenheiro Ricardo Rocha de Oliveira, fez na tarde desta terça-feira (28) uma visita ao prefeito de Apucarana, o também engenheiro Sebastião Ferreira Martins Junior, o Junior da Femac.

Na agenda, acompanhado do assessor parlamentar Euclésio Finatti, e do diretor do Crea-PR, agrônomo Clodomir Ascari, Rocha anunciou a estruturação de uma agenda parlamentar do Crea, junto ao Congresso Nacional, e uma frente de apoio na Assembleia Legislativa do Paraná.

Ao mesmo tempo, o dirigente do Crea-PR pediu o apoio e engajamento do prefeito de Apucarana nestas ações. “Nossa proposta visa a apresentação de projetos de lei do interesse da categoria e da sociedade em geral”, justificou o presidente do Crea.

Junior da Femac elogiou a iniciativa do Crea-PR e, prontamente, se colocou à disposição da entidade para colaborar em tudo que estiver ao seu alcance. “Sempre estamos em contato com as lideranças regionais e podemos encaminhar as demandas do setor, para que o Crea possa acionar a frente de apoio da ALEP e a agenda parlamentar na Câmara Federal”, ponderou o prefeito.

A visita da comitiva do Crea-PR foi acompanhada pela presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Apucarana (AEAA), engenheira Miriam Corbacho; e o gerente regional do Crea em Apucarana, Jeferson Ubiali. Também participaram da agenda os engenheiros Herivelto Moreno, Ivo Martins, Márcio Hirose, Eden Corbacho.

A presidente da AEAA, Miriam Corbacho, aproveitou o momento para anunciar a realização em Apucarana da “3ª Semana das Engenharias”, de 23 a 25 de maio, e convidar o prefeito Junior da Femac.

