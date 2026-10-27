Presidente da Câmara questiona nova faixa elevada no centro de Apucarana





O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), criticou a instalação de uma nova faixa elevada na região central da cidade. Durante entrevista coletiva concedida após a sessão ordinária de segunda-feira (27), o parlamentar questionou as prioridades financeiras da gestão municipal e a necessidade da intervenção no trânsito.



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A obra, que começou a ser instalada pela Prefeitura na segunda-feira (26), fica na travessia da Avenida Curitiba, na Praça Rui Barbosa, trecho que faz ligação com a Praça da Onça.





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Travessia elevada na Praça Rui Barbosa - Foto: GABRIELA JACUBOSKI/TNONLINE Travessia elevada na Praça Rui Barbosa - Foto: GABRIELA JACUBOSKI/TNONLINE

Para o vereador, o investimento na estrutura é contraditório diante de outras demandas de infraestrutura do município. "Tá faltando asfalto. Vocês vivem recebendo reclamação de asfalto. Aí gastam dinheiro para fazer uma lombada elevada debaixo de um sinaleiro lá na praça da cidade. Qual que é a lógica, gente? Tá sobrando dinheiro? Porque não me parece que esse é o discurso", afirmou Acioli.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana (Segtran), o objetivo da faixa elevada é reduzir a velocidade dos veículos e oferecer mais segurança aos pedestres, incluindo pessoas com mobilidade reduzida. A pasta informou que o semáforo existente no local, que atualmente opera com luz amarela intermitente para alertar os motoristas, será retirado em momento oportuno, ainda sem data definida.

A justificativa da Segtran é de que o equipamento provocava paradas de veículos mesmo sem a presença de pedestres e que havia constante desrespeito à sinalização por ambas as partes.

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O parlamentar, no entanto, discorda da justificativa técnica para a alteração no trecho. "Estão pegando um local que não tinha problema, que tinha um semáforo com temporizador, e gastaram dinheiro para fazer uma lombada elevada. 'Ah, mas vai tirar o semáforo'. Precisava?", questionou o vereador.

