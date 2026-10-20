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POLÍTICA

Presidente da Câmara marca duas sessões extraordinárias em Apucarana

Presidente do Legislativo, Danylo Acioli marcou votações para as 11h e 11h30 visando zerar a pauta de projetos pendentes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), convocou duas sessões extraordinárias para a próxima sexta-feira com a finalidade de realizar uma limpeza de pauta no Legislativo. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na noite de segunda-feira (19), logo após o encerramento da sessão ordinária. Os encontros plenários estão previstos para as 11h e 11h30.

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Segundo o parlamentar, a convocação cumpre um alinhamento prévio estabelecido entre os vereadores para acelerar o trâmite dos projetos na Casa de Leis. "Nós já tínhamos tratado sobre fazer uma limpeza de pauta na sexta-feira. Então são duas sessões, e eu, diferente do prefeito, tenho o costume de cumprir o que eu prometo. Então vai ter sessão extraordinária com limpeza de pauta", declarou Acioli.


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Presidente da Câmara marca duas sessões extraordinárias em Apucarana
AutorDanylo Acioli, presidente da Câmara de Apucarana - Foto: Divulgação

A confirmação das novas reuniões ocorreu após uma sessão ordinária prolongada, finalizada por volta das 21h30, na qual os vereadores debateram assuntos municipais e apreciaram vetos do Poder Executivo.

Durante a entrevista, o presidente do Legislativo também teceu críticas à condução da gestão municipal e abordou a atuação da Câmara na cobrança de soluções para a cidade, citando como exemplo o repasse do FGTS dos servidores públicos municipais. "Nós cobramos e muito a situação do FGTS, e só depois da cobrança que a gente conseguiu alcançar um resultado", frisou.

Acioli destacou ainda que a fiscalização das contas públicas seguirá rigorosa, mencionando despesas efetuadas pelo município após recentes eventos climáticos que atingiram a cidade. Ele relatou gastos com capas de chuva, motosserras e combustível, adiantando que os vereadores vão apurar o destino e os valores dos materiais adquiridos para assegurar a correta aplicação dos recursos do erário.

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