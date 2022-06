Presidente da Câmara de Apucarana prepara transição do cargo; entenda

Da Redação

O vereador Franciley Preto Godói Poim (PSD) cumpre até 31 de dezembro seus dois anos de mandato como presidente da Câmara Municipal de Apucarana, iniciado em janeiro de 2021. Embora ainda faltam seis meses para término de sua função, ele já vem trabalhando no sentido de fechar o exercício com todos os compromissos em dia, conforme planejamento que, inclusive, vem sendo executado desde quando assumiu a presidência da Casa de Leis.

“Não queremos deixar nenhuma pendência administrativa para o próximo presidente, tanto em relação aos compromissos com o funcionalismo, seja com fornecedores”, afirma Poim. Ele destaca que segue à risca seu lema de trabalho que é baseado na transparência, na honestidade e no respeito ao uso do dinheiro público.

Poim observa que desde início do mandato sempre buscou resguardar os direitos dos servidores, pondo em dia férias e licenças prêmio ou por mérito, pagando salários e 13º salário rigorosamente conforme a lei, assim como vem colocando em dia os avanços e progressões de carreira. E é neste ritmo que pretende continuar até final do ano.

Ainda no caso dos servidores, o presidente da Câmara diz que vai continuar neste segundo semestre com o processo de capacitação do pessoal, de acordo com planejamento que vem sendo seguido. Só neste ano passaram por processo de capacitação os departamentos Jurídico, de Contabilidade, Tesouraria, Recursos Humanos, Controle Interno, Frota, Patrimônio, Tecnologia da Informação (TI) e Comissão de Licitação. Neste mês, quatro servidores com 10 anos de Câmara também participaram de cursos desta natureza, algo que eles nunca tiveram ao longo da carreira dentro do Legislativo.

No âmbito do quadro de pessoal, Poim assegura que também tem procurado dotar os servidores de instrumentos tecnológicos que garantam eficiência no trabalho do dia a dia. Tanto que foram adquiridos novos computadores para o parque de informática da casa, atendendo a todos os departamentos.

Em relação à transparência no serviço público, de acordo com Poim, a Câmara está rigorosamente em dia com o SIM/AM, sistema de informações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR). Readequou o Portal da Transparência e aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.

