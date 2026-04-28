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Presidente da Câmara de Apucarana cobra melhorias na saúde pública

Danylo Acioli pede credenciamento urgente de médicos; secretário afirma que não faltam profissionais na cidade

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 13:58:23 Editado em 28.04.2026, 14:10:37
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Durante sessão itinerante realizada no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, na noite de segunda-feira (27), o presidente da Câmara, Danylo Acioli (MDB), fez críticas à gestão da saúde pública municipal. O parlamentar denunciou a existência de filas de madrugada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), atribuindo a situação à falta de celeridade por parte da Secretaria de Saúde no credenciamento de novos médicos. O secretário de Saúde, Guilherme de Paula, nega a falta de médicos e afirma que o município mantém credenciamentos abertos para a contratação de novos profissionais.

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Acioli relembrou uma proposta apresentada há um ano ao secretário Guilherme de Paula, que visava o credenciamento de médicos recém-formados na cidade para atuarem nas unidades de saúde do município. "Nós precisamos trazer o curso de medicina para cá, mas, enquanto isso não acontece, não podemos deixar que os médicos que são daqui, os nossos apucaranenses, trabalhem fora e vão atender em Maringá, em Cambira, em Londrina ou em Arapongas", afirmou o vereador.

O presidente da Câmara argumenta que a medida resolveria a carência de profissionais e evitaria que a população continuasse enfrentando condições precárias de atendimento. "Criem (Prefeitura) um procedimento de credenciamento para que os médicos recém-formados possam atender nas UBS's", cobrou.

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Presidente da Câmara de Apucarana cobra melhorias na saúde pública
AutorDanylo Acioli faz críticas à saúde em Apucarana - Foto: TNOnline

Segundo o parlamentar, a ausência de resposta efetiva por parte da Secretaria de Saúde tem gerado prejuízos graves aos cidadãos. "Neste um ano, tem gente tomando frio de madrugada na fila de UBS. Neste um ano, tem gente tendo a doença preterida porque não consegue ser atendido", ressaltou.

Acioli finalizou enfatizando que a situação exige uma postura humanitária acima de interesses políticos. "Por omissão do secretário de saúde, nós não temos médicos para atender e, por isso, você fica de madrugada na fila do posto de saúde. Tem que saber a quem cobrar", declarou.

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OUTRO LADO

O médico Guilherme de Paula, secretário de Saúde, afirma que a Prefeitura de Apucarana mantém dois credenciamentos abertos para contratação de médicos no Pronto Atendimento Infantil (PAI) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo ele, os chamamentos ocorrem conforme a necessidade. Para atuar no serviço público no município, os médicos precisam, entre outros critérios, ter seis meses de experiência no atendimento de urgência e emergência.

O secretário assinala que a Prefeitura de Apucarana aumentou os valores pagos para atrair mais profissionais de medicina. Ele afirma que não há falta de médicos atendendo nas UBS's, observando que há profissionais suficientes para atender a demanda nas unidades de saúde espalhadas pela cidade.

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Apucarana Atendimento Médico Câmara Municipal Credenciamento de Médicos Saúde Pública Superlotação UBS
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