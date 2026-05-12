Presidente da Câmara cobra soluções após esclarecimentos sobre o Cemsa





O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, afirmou nesta segunda-feira (11) que a convocação do secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, cumpriu o papel de buscar esclarecimentos sobre a situação do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa).

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O secretário participou de sessão no Legislativo após a repercussão de denúncias envolvendo o atendimento na unidade e a investigação relacionada ao ex-diretor do órgão.

Segundo Danylo, a Câmara exerceu sua função constitucional ao convocar o representante do Executivo para prestar informações sobre o caso. “A Câmara exerceu o seu papel constitucional de convocar um secretário municipal e ele compareceu para prestar esclarecimentos sobre a causa animal em Apucarana”, declarou.

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O presidente destacou que os vereadores buscavam esclarecimentos principalmente sobre os fatos relacionados à investigação envolvendo o ex-diretor do Cemsa. “Ele veio aqui, elucidou os fatos e apresentou medidas que estão sendo tomadas, como contratação de veterinários, credenciamento e realização de concurso público”, afirmou.

Durante a sessão, além da pauta ligada à saúde animal, Danylo também aproveitou para cobrar avanços em outras áreas da administração municipal, especialmente na saúde pública.

O vereador voltou a defender a implantação do programa “Saúde na Palma da Mão”, proposta que prevê agendamento de consultas por aplicativo. “Hoje, às 3h30 da manhã, já tinha gente indo para fila em posto de saúde. Sabemos que isso não é de hoje, mas a solução precisa ser de agora”, disse.

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Danylo também mencionou cobranças relacionadas à contratação de servidores para serviços gerais nas escolas municipais. Segundo ele, a Câmara já aprovou legislação autorizando novas contratações. “O que a gente espera é ação. Porque é na omissão que surgem os problemas”, concluiu.





Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo





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