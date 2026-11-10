Presidente da Câmara cobra melhorias urbanas e combate a escorpiões

Parlamentar aponta abandono nas vias públicas, alerta para riscos a crianças e contesta proposta da prefeitura de usar aves contra pragas





O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), fez críticas à manutenção urbana. A manifestação ocorreu durante entrevista coletiva concedida após a sessão ordinária na noite de segunda-feira (09), na sede do Poder Legislativo. O parlamentar denunciou o avanço de buracos nas vias públicas e a proliferação de escorpiões e cobras venenosas em diversas regiões do município.



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De acordo com o vereador, as falhas vêm se repetindo sem que a administração municipal apresente medidas estruturais, refutando a justificativa frequente de que o período chuvoso inviabiliza as intervenções operacionais.

"Eu andei em vários bairros da cidade. O sentimento, fora a buraqueira que a cidade virou, é de abandono. Está tendo problema de escorpião, de cobra venenosa, porque não estão fazendo serviço de zeladoria. E a zeladoria faltou ano passado também, não dá para culpar a chuva. Os problemas continuam sendo os mesmos, e as soluções não vieram no outro ano", declarou.

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Danylo Acioli, presidente da Câmara Municipal de Apucarana - Foto: Reprodução Danylo Acioli, presidente da Câmara Municipal de Apucarana - Foto: Reprodução

A maior preocupação manifestada pelo chefe do Legislativo envolve a integridade física de alunos da rede de ensino. Acioli pontuou ter recebido denúncias sobre a presença de aracnídeos em áreas escolares.

"Eu tive relatos de escorpiões dentro das escolas. E criança, meu amigo, eu tenho dois filhos, coloca a mão. Não sabe o mal que o escorpião pode causar para ela. E compete ao gestor cuidar", cobrou o vereador.