



O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), manifestou preocupação com o risco de uma nova epidemia de dengue no município e cobrou ações preventivas do poder público. As declarações foram feitas durante entrevista coletiva concedida após a sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira (23).

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Para o parlamentar, o acúmulo de resíduos e a falta de roçagem em diferentes regiões da cidade favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Acioli destacou que medidas paliativas, como o uso do fumacê, não substituem a eliminação dos criadouros.

"O fumacê é repressivo, não preventivo. O fumacê não mata larva. O fumacê mata o pernilongo e a taxa de efetividade dele ainda é baixa. Então o que nós precisamos fazer é conter e acabar com os focos de dengue", afirmou.

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O presidente do Legislativo citou o cenário observado em espaços públicos e no pátio de máquinas da prefeitura, alertando para a gravidade do quadro caso não haja intervenção imediata. "Porque a cidade, em várias regiões, está tomada por mato. Em várias regiões nós temos lixo nas calçadas, nas escolas, em tantos locais. E só tem um fim isso, gente: é dengue", declarou.





Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Quedas de energia

Outro tema recorrente na sessão ordinária desta segunda-feira foi o fornecimento de energia elétrica no município. Danylo Acioli criticou o desempenho da Copel após o processo de privatização, relatando prejuízos tanto para moradores do campo quanto da cidade.

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"A Copel, depois que privatizou, está deixando bastante a desejar, em especial na zona rural, mas também em áreas urbanas. Algumas pessoas ficaram sem energia por um longo período de tempo. Nós sabemos, obviamente, que o interesse da Copel é arrecadar e, para arrecadar, a energia tem que estar funcionando, mas o tempo de resposta precisa ser um pouco mais célere", cobrou o presidente da Câmara.