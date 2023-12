Presépio é montado em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes

Quem passa pela Praça Rui Barbosa, no centro de Apucarana, encontra um presépio em tamanho real em frente à Catedral Nossa Senhora de Lourdes. A instalação das peças, que já virou tradição nos finais de ano, foi feita no domingo (17), há uma semana do Natal.

No interior da igreja, um outro presépio, esse em tamanho menor, já era apreciado pelos fieis na frente do altar. A montagem das peças, que chegam a ter 1,70m de altura, é realizada desde 2020, e é uma iniciativa do Dom Carlos José de Oliveira, Bispo da Diocese, e do padre José Roberto Rezende.

As peças do presépio são em mármorez, que é feito de resina e pó de mármore, é um material bem leve, resistente, que pode ficar exposto ao ar livre.

Além do presépio, a praça conta com a decoração natalina montada pela Prefeitura de Apucarana.

