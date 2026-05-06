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ECONOMIA

Presentes e experiências devem aquecer comércio de Apucarana no Dia das Mães

Varejo projeta alta nas vendas com tíquete médio de R$ 162 e novas tendências

Escrito por Lis Kato
Publicado em 06.05.2026, 08:13:48 Editado em 06.05.2026, 08:13:42
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Presentes e experiências devem aquecer comércio de Apucarana no Dia das Mães
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

Considerada a segunda data mais importante para o varejo, o Dia das Mães deve movimentar o comércio de Apucarana com tíquete médio estimado em R$ 162,48 neste ano. A projeção segue levantamento da Fecomércio PR em parceria com o Sebrae/PR, que aponta que 68,2% dos consumidores pretendem comprar presentes em 2026, índice superior ao registrado no ano anterior.

- LEIA MAIS: Em Arapongas, 10ª Campanha do Agasalho será lançada no dia 14 de maio

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Mesmo sem pesquisa específica no município, a expectativa é de que o cenário estadual se reflita localmente. Para a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, o otimismo é justificado. “Essa pesquisa é muito assertiva e deve se aplicar aqui sim. O Dia das Mães movimenta todos os segmentos e é uma das principais datas do ano para o comércio”, afirma.

📊 RAIO-X DO DIA DAS MÃES NO PARANÁ

🛍️ 68,2% pretendem comprar presentes

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💰 Tíquete médio: R$ 162,48

📈 Alta de 5,5% em relação a 2025

👕 Itens mais procurados: roupas, calçados e acessórios

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🌸 Outros destaques: perfumes, cosméticos e flores

🤔 13,5% ainda estão indecisos

Além do volume de vendas, o comportamento do consumidor também apresenta mudanças. A diretora de Pesquisa e Estatísticas da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Larissa Balan, observa o crescimento da busca por experiências como presente. “A gente percebe que a experiência tem valido mais do que o presente físico. Serviços como spa, almoço especial ou um dia de beleza devem ganhar impulso neste ano”, explica.

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Outra tendência destacada por Larissa é o avanço do segmento fitness, impulsionado por mudanças no estilo de vida. “A gente tem visto muitas mães adotando um estilo de vida mais saudável, redescobrindo a atividade física e o autocuidado. Isso foge um pouco do tradicional e pode ser uma surpresa neste Dia das Mães”, avalia.

Essa tendência já é percebida no comércio local. “Mesmo quando dizem que não vão comprar, muitos filhos acabam voltando, porque se preocupam com o bem-estar das mães. Com a busca crescente por saúde, a expectativa é de aumento nas vendas de produtos fitness. É um presente que também representa cuidado e qualidade de vida”, afirma Nilza Chist, proprietária da loja Esportes Camisa 10.

Na mesma linha, a vendedora Viviane Cristina Silva, da loja Diego Maronezzi, relata aumento na procura por esse tipo de produto. “As roupas de academia hoje são peças essenciais, pela praticidade e conforto. Muitas clientes já escolhem os presentes antes e depois os familiares vêm buscar”, conta. Segundo ela, mudanças físicas recentes de clientes também impactam as vendas.

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Viviane destaca ainda que o movimento já começou a crescer nos primeiros dias de maio. “A semana começou muito bem. Já estamos vendendo bastantes presentes. O Dia das Mães é uma data muito forte, às vezes até mais que o Natal”, diz.

No varejo, lojistas também apostam na criação de produtos com apelo emocional e na diversificação de opções. “Estamos com uma expectativa muito positiva para o Dia das Mães e nos preparamos para oferecer algo especial, que vá além do presente e ajude a tornar esse momento ainda mais marcante. Como trabalhamos com acessórios, acreditamos em um aumento significativo nas vendas nesse período”, afirma Josiane Borges Horchulhack, de 38 anos, gerente da Novità Joias e Acessórios.

Já a empresária Ângela Rosa, da Casa Rosa Presentes, lançou uma opção temática para a data. “É um ‘doce presente’: uma caneca com palha italiana e um buquê de flores. É algo delicado, útil e cheio de significado, que complementa outros presentes”, explica.

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A expectativa positiva também é impulsionada por campanhas promocionais. O presidente da Acia, Elio Pinto, ressalta a importância da campanha “Comprar em Apucarana Faz Bem”. “Neste Dia das Mães, vamos sortear R$ 25 mil em vales-compra e, no fim do ano, um carro. Quem compra agora já concorre até o Natal”, afirma.

Segundo ele, iniciativas como essa ajudam a fortalecer o comércio local e estreitar o relacionamento com os consumidores. “A loja precisa se diferenciar, e a campanha é um atrativo a mais. Esse vínculo com o cliente, especialmente no varejo físico, faz diferença”, completa.

A pesquisa estadual também indica que a maior parte dos consumidores pretende gastar entre R$ 100 e R$ 200, com destaque para roupas, calçados e acessórios, seguidos por perfumes e cosméticos.

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Para o setor, a combinação entre tradição e novas tendências deve marcar o Dia das Mães deste ano. Enquanto os presentes clássicos seguem liderando as vendas, a busca por experiências, bem-estar e qualidade de vida abre novas oportunidades para o comércio e o setor de serviços em Apucarana.

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