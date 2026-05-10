Prepare o casaco: Apucarana pode ter uma das madrugadas mais frias do ano

Uma forte massa de ar polar derrubou as temperaturas no Paraná neste fim de semana e provocou o amanhecer mais frio de 2026 em diversas cidades do estado. Segundo o Simepar, a menor temperatura registrada neste domingo (10) foi em General Carneiro, na região sul do estado, onde os termômetros marcaram 0,4°C.

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A previsão indica que o frio deve se intensificar ainda mais na madrugada e manhã de segunda-feira (11), com temperaturas abaixo dos 10°C em praticamente todas as regiões paranaenses. Em Apucarana, no norte do estado, a mínima prevista é de aproximadamente 5°C, segundo o Simepar.

As regiões sul, centro-sul e Campos Gerais devem concentrar o frio mais rigoroso nos próximos dias.

Além das baixas temperaturas, há possibilidade de formação de geada na terça-feira (12), principalmente em cidades da metade sul do estado e áreas do centro-sul paranaense.

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Mesmo com o avanço gradual da frente fria em direção ao Sudeste do país, as manhãs seguem geladas. A tendência é que as temperaturas comecem a subir de forma mais significativa apenas a partir da tarde.

De acordo com a previsão meteorológica, o frio intenso começa a perder força gradualmente a partir de quarta-feira (13), quando o tempo ficará mais ameno no estado.