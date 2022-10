Preparação para o Dia de Finados movimenta cemitérios de Apucarana

Da Redação

Os apucaranenses com familiares sepultados nos três cemitérios da cidade – Cristo Rei, Saudade e do Distrito do Pirapó – precisam se atentar aos prazos para reforma, pintura e limpeza dos túmulos para o Dia de Finados, celebrado na próxima quarta-feira (2).

Segundo cronograma estipulado pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o prazo para reformas e serviços de marmoraria termina nesta quinta-feira (27). As pinturas, no entanto, ainda podem ser realizadas até sábado (29), enquanto os trabalhos de limpeza são permitidos até segunda-feira (31). “A partir desta data nenhum serviço será mais permitido”, alerta o superintendente da Aserfa, Marcos Bueno.

Segundo ele, mais de 20 mil pessoas são esperadas no Dia de Finados nos três cemitérios municipais. Tradicionalmente, a visitação já começa no final de semana, quando muitos moradores antecipam suas homenagens. Marcos Bueno assinala que a Prefeitura está montando uma estrutura para receber bem as pessoas neste dia de homenagem aos mortos, com ações de limpeza nos cemitérios e arredores, além de locação de banheiros químicos e tendas para abrigar os visitantes durante as celebrações religiosas, que vão ocorrer nesses locais em vários horários no feriado da próxima quarta-feira.

Assim como ocorre todos os anos, o superintendente alerta para alguns cuidados com os arranjos de flores deixados nos jazigos, visando evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. “As pessoas precisam retirar as embalagens plásticas e também perfurar os vasos para que eles não retenham água”, diz. Agentes da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) vão trabalhar no local para orientar os visitantes.

“Estamos preparando os cemitérios para receber os visitantes com muito carinho. É uma data importante, na qual as pessoas homenageiam os falecidos e celebram esse grande mistério” continua após publicidade . - Marcos Bueno, Superintendente da Aserfa

Por conta dos prazos definidos pela autarquia, a movimentação é grande nos últimos dias nos cemitérios. Algumas pessoas vieram de outras cidades para a manutenção dos túmulos. É o caso da aposentada Rosalina Xavier, de Curitiba, que tem pais, sobrinhos e outros familiares sepultados no Cemitério Cristo Rei. ““Sempre que posso venho para Apucarana nesta época do ano para prestar homenagens aos finados e ajudar com a limpeza dos túmulos. Hoje (quarta-feira), já limpei pelo menos quatro jazigos da família. É importante deixar tudo arrumado para o dia de homenagens que está chegando”, assinala.



O aposentado Antônio Rodrigues de Souza, de Apucarana, mantém em ordem todos os anos o túmulo de uma tia. Ele esteve nesta quarta-feira no Cemitério Cristo Rei acompanhado da esposa Isaura Souza. “Venho todos os anos em enquanto tiver saúde, vou continuar. No Dia de Finados, o cemitério recebe muitas visitas. É importante manter tudo arrumado pela memória dos parentes que se foram”.

Além das pessoas com familiares sepultados, há muitos trabalhadores, inclusive idosos, que transformam o cuidado com os jazigos em uma forma de ganhar uma renda extra. É o caso da pensionista Ana da Silva. Aos 72 anos, ela lava 14 túmulos uma vez por semana, o ano inteiro, para reforçar o orçamento. Durante o trabalho, ela aproveita para arrumar os túmulos da mãe e da irmã. “Essa é uma renda que me ajuda bastante e, nesta época do ano, recebo muitos pedidos. É importante manter tudo arrumado e limpinho. É um respeito aos mortos”, diz.

O aposentado José João dos Santos, 65, também limpa túmulos como para incrementar a renda. “Toda quinta-feira, lavo 45 túmulos. Nesta época do ano, aumentam os clientes por causa do Dia de Finados, mas é importante manter limpo e arrumado o ano todo. Tem muitos túmulos abandonados que deixam o local feio e que precisam de manutenção”, comenta.

Prazos

Reformas e serviços de marmoraria - Quinta-feira, dia 27

Pinturas - Sábado, dia 29

Trabalhos de limpeza = Segunda-feira, dia 31

Por Fernando Klein, com reportagem de Lis Kato e Aline Andrade

