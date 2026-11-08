Prêmio Mérito Empresarial celebra trajetórias de empresas e lideranças de Apucarana







A 11ª edição do Prêmio Mérito Empresarial reuniu empresários e lideranças neste sábado (7), no Clube de Campo Água Azul, para celebrar a trajetória de negócios que impulsionam o desenvolvimento de Apucarana (PR). Promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), em parceria com o Sicoob Aliança e o Sebrae, o evento homenageou cerca de 100 empresas com jubileus que variam de 10 a 70 anos de atividades ininterruptas. O formato atual, que substituiu a antiga homenagem direcionada a apenas uma companhia, amplia o reconhecimento a dezenas de negócios locais. Entre os destaques deste ano, o jornal Tribuna do Norte recebeu o Jubileu de Coral pelos seus 35 anos de contínua atuação empresarial e contribuição com geração de emprego e renda para o desenvolvimento do município.

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O presidente da Acia, Élio Pinto, ressaltou a grandiosidade da celebração, que se consolidou como o maior evento festivo do setor na cidade. Ele citou exemplos de longevidade, como o Colégio Mater Dei e a Casa do Cabeleireiro, que completaram seis décadas de portas abertas. Para o dirigente, a união com entidades de fomento é vital para a sobrevivência corporativa e para a constante atualização dos gestores. "A Acia tem o cuidado de transformar esse momento para celebrar as dificuldades, porque a gente sabe que ser empresário hoje em dia no Brasil não é fácil", afirmou.





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Foto: Bela Facce Foto: Bela Facce

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, enalteceu a resiliência dos empreendedores homenageados, relembrando a relação de quase meio século de sua própria família com empresas tradicionais da cidade, como a Casa do Cabeleireiro. Ele projetou um cenário de forte expansão econômica para o município na próxima década, impulsionado pela construção civil e pela chegada de novas indústrias previstas para 2027. Durante o discurso, o chefe do Executivo aproveitou a presença maciça do setor produtivo para anunciar um pacote de socorro financeiro aos comerciantes afetados pelo vendaval de 21 de setembro. "Nós anunciamos uma linha de crédito de até R$ 20 mil, com taxa zero de juros e carência de três meses, para microempresários que tiveram prejuízos e perderam estoques", destacou o prefeito, citando ainda opções de crédito subsidiado pelo Governo do Estado para valores maiores.

Representando o Sebrae Regional, Rubens Negrão frisou que a instituição atua em todas as fases da vida empresarial, desde a abertura até processos de internacionalização. Ele comemorou o reconhecimento nacional de Apucarana no ecossistema de inovação, fruto do trabalho conjunto entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade civil. "Não basta a empresa e o empresário fazerem o seu dever de casa da porta para dentro, ele precisa estar instalado num ambiente de negócios fértil para se desenvolver", explicou Negrão.

Para o presidente do Sicoob Aliança, Osney Santos, o apoio contínuo ao prêmio é um reflexo natural da própria história da cooperativa de crédito, que atua em prol da economia local. Ele ressaltou que a organização sempre busca agregar novidades à cerimônia para valorizar ainda mais o setor produtivo da cidade. "O Sicoob Aliança tem origem no meio empresarial, pois foi fundado dentro da Associação Comercial, e desde o primeiro momento estamos juntos na organização", declarou.

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Foto: Lis Kato/TNOnline Foto: Lis Kato/TNOnline

Prêmio Conecta destaca inovação no comércio local

A grande novidade da 11ª edição do Mérito Empresarial foi a inclusão do Prêmio Conecta. A iniciativa, desenvolvida pela Acia e pelo ecossistema Conecta Apucarana com o apoio do Sebrae, foi criada para homenagear líderes e empresas que investem em novas tecnologias, como inteligência artificial, e na adoção de metodologias modernas de gestão. O representante da premiação, Wanderlei Faganello, explicou que a adaptação às constantes mudanças do mercado é essencial para manter a saúde dos negócios a longo prazo. "A gente quer destacar o empresário que luta e que também inova para poder criar um ambiente novo no seu negócio", resumiu Faganello.

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