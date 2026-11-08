Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
RECONHECIMENTO

Prêmio Mérito Empresarial celebra trajetórias de empresas e lideranças de Apucarana

Jornal Tribuna do Norte foi uma das empresas premiadas na 11ª edição do evento

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

TNOnline TV



A 11ª edição do Prêmio Mérito Empresarial reuniu empresários e lideranças neste sábado (7), no Clube de Campo Água Azul, para celebrar a trajetória de negócios que impulsionam o desenvolvimento de Apucarana (PR). Promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), em parceria com o Sicoob Aliança e o Sebrae, o evento homenageou cerca de 100 empresas com jubileus que variam de 10 a 70 anos de atividades ininterruptas. O formato atual, que substituiu a antiga homenagem direcionada a apenas uma companhia, amplia o reconhecimento a dezenas de negócios locais. Entre os destaques deste ano, o jornal Tribuna do Norte recebeu o Jubileu de Coral pelos seus 35 anos de contínua atuação empresarial e contribuição com geração de emprego e renda para o desenvolvimento do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Acia, Sicoob e Sebrae homenageiam 100 empresas de Apucarana

O presidente da Acia, Élio Pinto, ressaltou a grandiosidade da celebração, que se consolidou como o maior evento festivo do setor na cidade. Ele citou exemplos de longevidade, como o Colégio Mater Dei e a Casa do Cabeleireiro, que completaram seis décadas de portas abertas. Para o dirigente, a união com entidades de fomento é vital para a sobrevivência corporativa e para a constante atualização dos gestores. "A Acia tem o cuidado de transformar esse momento para celebrar as dificuldades, porque a gente sabe que ser empresário hoje em dia no Brasil não é fácil", afirmou.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Prêmio Mérito Empresarial celebra trajetórias de empresas e lideranças de Apucarana
AutorFoto: Bela Facce

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, enalteceu a resiliência dos empreendedores homenageados, relembrando a relação de quase meio século de sua própria família com empresas tradicionais da cidade, como a Casa do Cabeleireiro. Ele projetou um cenário de forte expansão econômica para o município na próxima década, impulsionado pela construção civil e pela chegada de novas indústrias previstas para 2027. Durante o discurso, o chefe do Executivo aproveitou a presença maciça do setor produtivo para anunciar um pacote de socorro financeiro aos comerciantes afetados pelo vendaval de 21 de setembro. "Nós anunciamos uma linha de crédito de até R$ 20 mil, com taxa zero de juros e carência de três meses, para microempresários que tiveram prejuízos e perderam estoques", destacou o prefeito, citando ainda opções de crédito subsidiado pelo Governo do Estado para valores maiores.

Representando o Sebrae Regional, Rubens Negrão frisou que a instituição atua em todas as fases da vida empresarial, desde a abertura até processos de internacionalização. Ele comemorou o reconhecimento nacional de Apucarana no ecossistema de inovação, fruto do trabalho conjunto entre o poder público, o setor produtivo e a sociedade civil. "Não basta a empresa e o empresário fazerem o seu dever de casa da porta para dentro, ele precisa estar instalado num ambiente de negócios fértil para se desenvolver", explicou Negrão.

Para o presidente do Sicoob Aliança, Osney Santos, o apoio contínuo ao prêmio é um reflexo natural da própria história da cooperativa de crédito, que atua em prol da economia local. Ele ressaltou que a organização sempre busca agregar novidades à cerimônia para valorizar ainda mais o setor produtivo da cidade. "O Sicoob Aliança tem origem no meio empresarial, pois foi fundado dentro da Associação Comercial, e desde o primeiro momento estamos juntos na organização", declarou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Prêmio Mérito Empresarial celebra trajetórias de empresas e lideranças de Apucarana
AutorFoto: Lis Kato/TNOnline

Prêmio Conecta destaca inovação no comércio local

A grande novidade da 11ª edição do Mérito Empresarial foi a inclusão do Prêmio Conecta. A iniciativa, desenvolvida pela Acia e pelo ecossistema Conecta Apucarana com o apoio do Sebrae, foi criada para homenagear líderes e empresas que investem em novas tecnologias, como inteligência artificial, e na adoção de metodologias modernas de gestão. O representante da premiação, Wanderlei Faganello, explicou que a adaptação às constantes mudanças do mercado é essencial para manter a saúde dos negócios a longo prazo. "A gente quer destacar o empresário que luta e que também inova para poder criar um ambiente novo no seu negócio", resumiu Faganello.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Associação Comercial inovação empresarial jubilados empresariais Prêmio Mérito Empresarial sebrae
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV