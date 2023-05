Prejuízo: furtos mobilizam Policia Militar de Apucarana

Da Redação

Furtos aconteceram nesta quarta

A Polícia Militar (PM) de Apucarana atendeu pelo menos três ocorrências de furto na cidade, nesta quarta-feira (3). O primeiro caso foi registrado no Núcleo Osmar Guaraci Freire.

Conforme o morador da casa, alguém entrou na garagem e furtou o motor de um barco, além de uma boia e caixas com apetrechos de pescas, avaliados em R$1500.

O outro caso foi no Núcleo Fariz Gebrim. Do local furtam 300 telhas de metal do antigo IBC, que está abandonado. Já em um sítio localizado na região da Vila Rural Nova Ukrania, ladrões furtaram diversos objetos: duas TVs, utensílios domésticos, micro-ondas, forno, rádio, estatua, bateria de carro e espirador de por.

A PM registrou os casos e orientou as vítimas.

Outra ocorrência

Uma câmera de segurança registrou o assalto que aconteceu em um posto de combustíveis localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, norte do Paraná. Antes de invadir a conveniência do local, a dupla sofre uma queda. O garupa rapidamente se levanta, com a arma em punho. Para ver, clique aqui.

