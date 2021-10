Prejuízo em colégio de Apucarana pode passar de R$ 30 mil

Da Redação

O furto de cerca de 500 metros de fios de cobres do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, pode passar de R$ 30 mil. Além dos fios, o transformador também danificado pelos ladrões na madrugada desta quinta-feira (7), na instituição localizada no Núcleo Habitacional das Indústrias, em Apucarana. "Os fios que não foram levados, estão danificados. Muito triste essa situação", lamenta a diretora Rosana Ortiz.

A equipe da Companhia Paranaense de Energia (Copel) esteve no local durante a quinta-feira (7) e segundo Rosana, fez uma ligação de alumínio provisória para que as atividades do colégio continuassem. Após ficar quase 24 horas sem luz, a energia voltou por volta das 20 horas. "Graças a Deus as carnes e os outros produtos das merendas não estragaram", acrescenta.

De acordo com Rosana, se o valor do prejuízo for até R$ 30 mil, o governo cobre o valor. No entanto, se passar desta quantia, terá que passar pelo processo de licitação e demorar ainda mais para que a situação do colégio normalize. "Eu acredito que vamos ficar cerca de 30 dias ainda resolvendo este problema. Lamentável", comenta.

O colégio, conforme a diretora, também está sem internet, o que dificulta a análise das imagens das câmeras de segurança, que podem ter capturado o momento em que os ladrões estiveram no local. "Não sabemos o motivo da falta de internet, mas assim que voltar a funcionar, vamos passar as gravações para a Polícia Militar e para os técnicos do Núcleo Regional de Educação", finaliza.