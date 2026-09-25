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Prejuízo com temporal chega a R$ 3,3 milhões no setor agropecuário de Apucarana

Segundo levantamento de campo, as regiões mais prejudicadas foram Belvedere, São Pedro Taquara, Vila Reis, Rio do Cerne e Correia de Freitas

Escrito por Da Redação
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Prejuízo com temporal chega a R$ 3,3 milhões no setor agropecuário de Apucarana
Autor Objetivo do laudo é justamente dimensionar os prejuízos e encaminhar essas informações - Foto: Divulgação

Levantamento parcial aponta que já chegam a R$ 3.319.034,60 os prejuízos causados ao setor agropecuário pelo temporal do dia 21 de setembro. O trabalho foi realizado pela Prefeitura de Apucarana em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e as Defesas Civis Municipal e Estadual. Os valores podem aumentar à medida que novas informações forem coletadas e novos danos forem identificados.

-LEIA MAIS: Saiba quais foram os dez bairros mais atingidos pelo temporal em Apucarana

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O secretário municipal de Agricultura, Wendel Metta, relata que o vendaval atingiu todo o território e provocou danos significativos em diferentes regiões produtoras. Segundo levantamento de campo, as regiões mais prejudicadas foram Belvedere, São Pedro Taquara, Vila Reis, Rio do Cerne e Correia de Freitas. “Esse levantamento mostra que os prejuízos no meio rural foram bastante amplos. O pessoal do leite, por exemplo, teve perda de produção em razão da falta de energia elétrica; produtores de flores tiveram plantas perdidas com os danos nas estufas; produtores de morango tiveram estruturas e mudas danificadas; e também registramos prejuízos em lavouras de café, hortaliças e verduras. Na hidroponia, a falta de energia e de água também trouxe impactos para a produção”, informa Metta.

Ele afirma que o principal objetivo do laudo é justamente dimensionar os prejuízos e encaminhar essas informações aos governos estadual e federal, dentro do processo de reconhecimento da situação de emergência. “É uma situação que impressiona quando a gente vê de perto. Tivemos estruturas de estufas completamente comprometidas, inclusive com casos em que a força do vento chegou a arrancar estruturas fixadas em concreto. São investimentos altos que foram destruídos em questão de minutos. Por isso, nosso trabalho agora é levantar esses danos, registrar tudo e encaminhar as informações para que os produtores possam ser incluídos nas medidas de apoio que eventualmente forem disponibilizadas”, explica o secretário. “A partir desse levantamento, poderão ser avaliadas as medidas e políticas públicas de apoio aos produtores atingidos”, reforça Metta.


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Prejuízo com temporal chega a R$ 3,3 milhões no setor agropecuário de Apucarana
AutorFoto: Divulgação


Nas estradas rurais, ele relata que não foram registrados problemas. “Choveu bastante, mas o que causou os maiores danos no campo foi principalmente a combinação de vento muito forte e granizo. Tivemos árvores derrubadas e estruturas atingidas, mas nenhuma estrada foi comprometida pela enxurrada. O fenômeno teve uma característica diferente: o vento e as pedras provocaram grande parte dos prejuízos”, explica Wendel. O secretário ressalta que o levantamento continua sendo atualizado à medida que novos danos são informados pelos produtores ou identificados pela equipe técnica.

O levantamento aponta R$ 1.399.160,00 em prejuízos nas culturas agrícolas, R$ 1.571.793,00 em edificações agrícolas, R$ 41 mil na produção pecuária e R$ 307.081,60 em edificações pecuárias, totalizando R$ 3.319.034,60 em prejuízos.

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Prejuízos no setor agropecuário

ÁreaPrejuízo estimado
Culturas agrícolasR$ 1.399.160,00
Edificações agrícolasR$ 1.571.793,00
Produção pecuáriaR$ 41.000,00
Edificações pecuáriasR$ 307.081,60
TotalR$ 3.319.034,60

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Prejuízos nas culturas

CulturaProdutoresPrejuízo
Banana6R$ 641.160,00
Tomate13R$ 295.000,00
Olerícolas folhosas28R$ 252.000,00
Videira1R$ 100.000,00
Flores6R$ 90.000,00
Morango2R$ 21.000,00
Total56 registros de produtoresR$ 1.399.160,00

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Principais estruturas atingidas

EstruturaLocalidadePrejuízo
EstufasDiversas regiões ruraisR$ 1.556.638,00
BarracãoBelvedereR$ 15.155,00
Abatedouro de ovinosJardim CuritibaR$ 142.081,60
Estrutura de pisciculturaJurubaR$ 165.000,00
TotalR$ 1.878.874,60

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Prejuízos na produção pecuária

AtividadeLocalidadePrejuízo
Produção de queijosCorreia de FreitasR$ 20.000,00
PisciculturaCorreia de FreitasR$ 11.000,00
Pecuária de leiteSão DomingosR$ 10.000,00
TotalR$ 41.000,00

Fonte:Laudo preliminar de danos na agricultura e pecuária, elaborado após o desastre ocorrido em 21/09/2026, pela Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com outros órgãos

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