Prefeituras reforçam acolhimento de moradores de rua por conta do frio

Com a previsão de frio intenso para os próximos dois dias, prefeituras da região vão realizar ações extras de acolhimento para moradores de rua. Após a chuva desta semana, uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas nesta sexta-feira (19) e sábado (20) no Paraná.

A mínima prevista pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de 5 ºC em Apucarana nesta sexta e a máxima de 15 ºC, enquanto no sábado a mínima deve ficar em 6 ºC e a máxima em 19 ºC. O Climatempo, outro instituto de previsão do tempo, prevê mínima de 6 ºC e máxima de 16 ºC nesta sexta e geada no sábado, com mínima de 2 ºC e máxima de 18 ºC.

Em Apucarana, a Prefeitura começou o trabalho de reforço no acolhimento da população de rua na semana passada. Nesta sexta e sábado, cerca de 20 pessoas, por noite, devem ser atendidas.

A secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, explica que os moradores de rua são recebidos no Centro Pop, onde jantam e tomam banho. Depois, são levados de ônibus até o Centro da Juventude Alex Mazaron para passar à noite. Uma estrutura com colchões e cobertores é providenciada no local. No Centro da Juventude, os acolhidos têm acesso a uma nova refeição. Pela manhã, o grupo é trazido até o Centro Pop e recebe café.

Em Arapongas, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) vai abrir nesta quinta e sexta-feira um abrigo emergencial para acolher pessoas em situação de rua. O local de acolhimento será o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Maurinho Cassitas, anexo ao Centro Social Urbano (CSU), no Jardim Aeroporto. O abrigo emergencial vai garantir o pernoite a partir das 18 horas.

Segundo a secretaria, equipes de abordagem farão busca ativa nos pontos de maior permanência de moradores em situação de rua até as 20 horas. A população também pode informar as equipes por meio do telefone (43) 9 9149-9209. No CIE, os acolhidos terão acesso a banho, alimentação, dormitório e café da manhã. Durante o dia, serão encaminhados para o Centro Pop.

Em Ivaiporã, a Secretaria de Assistência Social informou que irá ampliar o trabalho de entrega de mantas e cobertores para os moradores de rua se protegerem do frio.

CHUVA

Depois de um longo período de estiagem, a chuva foi intensa nos últimos dias por conta de duas frentes frias. A partir desta sexta-feira, com a queda das temperaturas, o sol volta a aparecer com a entrada no Estado de uma massa de ar polar.

Na região, foram dois dias seguidos de muita chuva. Apenas nesta quinta-feira (18), desde o início da madrugada até as 16 horas, foram registrados 36,2 mm de chuva, mais da metade da média histórica de chuvas para o mês de agosto na região, que é de 71,2mm.

O meteorologista Fernando Mendonça Mendes, do Simepar, diz que o acumulado de agosto já passa de 90mm de chuvas em Apucarana, o que é considerando relativamente alto para o período. No entanto, ele informa que a instabilidade que permitiu a formação de chuvas mais intensas já se dissipou. “Agora o clima deve secar para a região e as temperaturas devem cair bastante nos próximos dois dias”, afirma, referindo-se à sexta e sábado.

