Prefeituras da região debatem plano de ação para impactos do El Niño







A Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) reuniu nesta sexta-feira (31) prefeitos e lideranças da região para discutir os possíveis efeitos do El Niño, que deve se intensificar ao longo deste semestre em todo o país. O encontro, realizado na sala de reuniões da entidade na Praça Rui Barbosa, em Apucarana, contou com a presença do coordenador-executivo da Defesa Civil do Paraná, coronel Ivan Ricardo Fernandes, e de representantes do Corpo de Bombeiros.

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De acordo com o coronel Ivan Ricardo Fernandes, o Estado atua no momento em uma fase preventiva para orientar os gestores diante do cenário climático que se aproxima. "Hoje nós temos no Estado cerca de duas mil áreas de atenção para situações de inundação, alagamento e deslizamento", alertou o coordenador. Ele destacou que a principal medida imediata para os municípios do Vale do Ivaí, que é cortado por três grandes bacias hidrográficas, envolve a manutenção da infraestrutura. "A nossa orientação neste momento aos executivos municipais é justamente a limpeza de galerias de águas pluviais, dos canais e dos córregos que passam pela cidade", explicou.





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Encontro foi realizado na sala de reuniões da Amuvi - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline Encontro foi realizado na sala de reuniões da Amuvi - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches (MDB), presidente da Amuvi, frisou a importância do trabalho em conjunto entre as prefeituras para mitigar os danos, afirmando que os municípios já estão criando leis e fundos para facilitar o recebimento de recursos. Ele salientou o foco na solidariedade regional caso desastres maiores ocorram: "É muito importante que a gente saiba, entre os municípios do Vale, a quem devemos procurar no caso de algum incidente", disse.





Coronel Ivan Ricardo Fernandes, da Defesa Civil, discursa durante reunião com os prefeitos da Amuvi - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline Coronel Ivan Ricardo Fernandes, da Defesa Civil, discursa durante reunião com os prefeitos da Amuvi - Foto: Gabrielly Campos/TNOnline

Além da preparação governamental, as autoridades reforçaram os cuidados que a própria população deve adotar. O sargento Rodrigo Leme, da Defesa Civil de Apucarana, lembrou que o sistema de mensagens de texto é uma ferramenta vital de prevenção. "Se você digitar hoje uma mensagem de celular, SMS, e mandar para o 40199, é o da Defesa Civil. E colocar junto o seu CEP, você vai receber uma mensagem de alerta se houver alguma ocorrência para a sua localidade", orientou.

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A tenente Ana Paula Zanlorenzi, do 11º Batalhão de Bombeiros Militar, de Apucarana, explicou que, em caso de necessidade de atendimento imediato, o número 193 está à disposição. A oficial também recomendou cautela durante temporais, mencionando ocorrências recentes de queda de muros e árvores. "A recomendação principal é sempre procurar abrigos em locais que possam ser considerados seguros, evitar ficar em áreas muito descampadas ou próximo a árvores", advertiu a tenente.