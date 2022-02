Da Redação

Prefeitura treina usuários da nota fiscal eletrônica

O setor de Tecnologia da Informação (TI), da Prefeitura de Apucarana, inicia nesta terça-feira (15), a agenda de treinamentos com o público externo para a mudança no sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). De 15 a 21 de fevereiro, estão programadas capacitações presenciais e remotas com representantes de escritórios de contabilidade, empresas de web service que fazem a integração e com usuários que utilizam o sistema diretamente no portal da Prefeitura.

Para quem optar em fazer o treinamento presencial, foram reservadas duas datas no Cine Teatro Fênix: no dia 15, às 14 horas, e no dia 16, às 9 horas. Já para quem optar pela forma remota, as datas são as seguintes: dia 18, às 9 horas, para empresas que emitem a nota diretamente no portal da Prefeitura; dia 18, às 14 horas, para as empresas de web service; e no dia 21, às 14 horas, para escritórios de contabilidade.

A secretária municipal da Fazenda, Sueli Pereira, alerta sobre a importância da participação dos treinamentos. “É de suma importância que quem usa a Nota Fiscal Eletrônica esteja familiarizado com o novo sistema. Por isso, programamos essa série de treinamentos para que, no dia da mudança, ou seja, a partir do dia 22 de fevereiro, os usuários possam operacionalizar o sistema sem dificuldades”, reforça a secretária.

O superintendente municipal de TI, André Burin, explica que atualmente o sistema é fornecido pela empresa GOVBR e, após o dia 22, a nota fiscal eletrônica será acessada a partir da plataforma fornecida pela IPM Sistemas Ltda. “A alteração faz parte de uma série de mudanças no software de gestão que estão sendo executadas paulatinamente. No que tange à nota eletrônica, já estamos fazendo o treinamento da equipe interna e providenciando a migração do sistema nos outros setores envolvidos, como os de contabilidade, licitação e recursos humanos”, explica.

Burin salienta que o setor de TI já disponibilizou o material didático que será utilizado no treinamento no portal da Prefeitura, como manuais e vídeos tutoriais. No mesmo link (http://www.apucarana.pr.gov.br/site/manual-de-integracao-nfs-e/), também será disponibilizada - na data e horários agendados - a transmissão do treinamento remoto.

O superintendente municipal de TI reitera que a emissão de notas não será paralisada. “O novo sistema entrará no ar no dia 22 e durante o período de transição, ou seja, até às 23h59 do dia 21, a emissão das notas continuará sendo feita normalmente pelo sistema antigo”, reforça Burin.