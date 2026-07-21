Prefeitura transfere para segunda-feira (27) o início da nova etapa da duplicação da Avenida Minas Gerais

Alteração no cronograma foi definida devido à previsão de chuva e visa garantir a qualidade, a durabilidade e a segurança do novo pavimento

A Prefeitura de Apucarana informa que a nova etapa das obras de duplicação da Avenida Minas Gerais, que compreende a reconstrução do pavimento no trecho entre o campus da Unespar e a Metalúrgica Mecol, terá início na próxima segunda-feira (27/07). Os trabalhos estavam previstos para começar nesta terça-feira (21/07), mas foram reprogramados em razão da previsão de chuva para os próximos dias. A medida visa preservar a qualidade da execução, a durabilidade do novo asfalto e o investimento público.

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A decisão foi tomada em conjunto pela Secretaria Municipal de Obras e pela empresa responsável pelos serviços. O secretário municipal de Obras, Mateus Franciscon Fernandes, explica que a aplicação da massa asfáltica exige piso seco para garantir a correta aderência dos materiais e o padrão de qualidade previsto para a obra. “Com a previsão de chuva entre os dias 22 e 25 de julho, optamos por adequar o cronograma. Se as condições climáticas forem favoráveis, iniciaremos os trabalhos na próxima segunda-feira (27)”, afirmou.

A reconstrução do pavimento marca uma nova etapa das obras de duplicação da Avenida Minas Gerais, um dos principais investimentos em mobilidade urbana e infraestrutura viária executados pela Prefeitura de Apucarana. A atual administração recebeu o projeto paralisado e promoveu uma série de adequações técnicas para viabilizar a retomada da obra com segurança, eficiência e qualidade.

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Entre as etapas já concluídas estão a reanálise e a adequação do projeto executivo, além da realocação da rede de postes de energia elétrica. Agora, os trabalhos avançam com a reconstrução do pavimento no trecho entre o campus da Unespar e a Metalúrgica Mecol, preparando a avenida para as próximas fases da duplicação.