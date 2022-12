Prefeitura terá expediente diferenciado na véspera do Natal

Da Redação

O expediente diferenciado foi estabelecido pelo prefeito Junior da Femac, através do decreto 973/2022

Na sexta-feira (23/12), o expediente nas repartições públicas da administração municipal será encerrado mais cedo, às 12 horas. O expediente diferenciado foi estabelecido pelo prefeito Junior da Femac, através do decreto 973/2022.

Junior da Femac explica que a medida foi tomada pois neste ano o Natal será comemorado num domingo e a medida visa facilitar a celebração entre os familiares. “Sabemos que muitos servidores possuem parentes fora da cidade e necessitarão viajar para poderem passar essa data especial com seus familiares”, argumenta Junior da Femac.

Junior da Femac também lembra que a folha salarial de dezembro está sendo liberada de forma antecipada. “Nesta quinta-feira (22/12), os salários de dezembro já estarão disponíveis na conta dos servidores para que eles possam planejar com mais tranquilidade as celebrações de final de ano, o que também irá contribuir com o comércio local”, pontua Junior da Femac.

ANO NOVO

No mesmo decreto, o Município estabeleceu ponto facultativo na véspera do Ano Novo. Com isso, no dia 30/12 (sexta-feira), não haverá expediente nas repartições públicas municipais.

O decreto, no entanto, não afetará os serviços essenciais que funcionarão normalmente.

