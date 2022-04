Da Redação

Prefeitura seleciona estagiários de nível superior

Acadêmicos de cursos superiores nas áreas de engenharia civil, secretariado, administração e computação podem estagiar na Prefeitura de Apucarana. Os interessados em concorrer a uma vaga devem encaminhar currículo para o e-mail srhestagios@gmail.com.

A informação do cadastramento foi confirmada nesta quarta-feira (16) pelo prefeito Júnior da Femac. Segundo ele, os acadêmicos selecionados serão integrados ao estágio por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola de Apucarana (CIEE – Apucarana). “Através do estágio, o estudante terá a oportunidade de atuar na sua área de aprendizado, vivenciando na prática a rotina diária da profissão”, destaca o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Gestão Pública, através da Superintendência de Recursos Humanos, a carga horária de estágio será de seis horas diárias, com direito a bolsa auxílio de R$717,92 mais R$80 em auxílio transporte, totalizando R$797,92.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser dirimidas junto ao RH da prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, pelo telefone 3422-4000 – ramal 430.

Nível médio – O prefeito Júnior da Femac lembra que nesta semana foi retomado o processo de convocação dos aprovados no teste seletivo para o Programa de Aprendizagem na Administração Pública Municipal (Aprende). Realizado em fevereiro de 2020, o certame estava suspenso por causa da pandemia do coronavírus. “Os aprovados têm agora até o dia 31 de março para preencher o termo de manifestação de interesse”, alerta o prefeito.

O formulário, que está disponível no site da Prefeitura e deve ser preenchido eletronicamente, é uma das etapas necessárias para a continuidade do processo de seleção e a posterior assinatura do contrato de aprendizagem. Mais de mil jovens, com idade entre 14 e 18 anos, fizeram o teste seletivo, concorrendo as 50 vagas de aprendiz disponibilizadas. “O Aprende foi idealizado pelo diretor do Fórum da Justiça do Trabalho, juiz Maurício Mazur, e encampado pela prefeitura com apoio da Câmara de Vereadores”, conclui Júnior da Femac.