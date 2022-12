Prefeitura retira 480 toneladas de lixo das galerias pluviais; entenda

Da Redação

De janeiro a outubro deste ano, a empresa desobstruiu 15.120 metros lineares de galerias

“É só um papelzinho!”; “Já tem tanto lixo, mais um não vai fazer diferença!”; Quem nunca ouviu expressões como estas, seja de um vizinho, de um conhecido ou até mesmo de um familiar. Pois então, essa falta de civilidade gera anualmente um pesado custo aos cofres públicos. Em Apucarana, uma prestação de contas realizada pela empresa terceirizada responsável pela desobstrução e limpeza de redes pluviais, traduziu a dimensão do problema gerado por milhares de “papeizinhos” lançados nas ruas. De janeiro a outubro deste ano, a empresa desobstruiu 15.120 metros lineares de galerias, ou mais de 15 quilômetros, que representa uma distância maior que a que separa Apucarana de Arapongas.

O trabalho realizado pela SWL Saneamento e Construção também envolveu a limpeza de 2.640 bocas de lobo em um total de 756 ruas, resultando na remoção de 480 toneladas de entulhos que tiveram destinação ambiental adequada. “Infelizmente, não encontramos somente “papeizinhos”, mas materiais de todos os tipos e procedências”, lamenta Mauro Toshio Kitano, secretário interino de Serviços Públicos.

Além das famosas garrafas pet, que representam grande parte dos resíduos retirados das galerias e bocas de lobo, as equipes de limpeza encontraram objetos inusitados como tampa de vaso sanitário, partes de eletrodomésticos, calotas de veículos, brinquedos diversos e até gesso ortopédico. “Entulhos da construção civil, latas, embalagens e plásticos de todo o tipo também foram materiais muito comuns em todas as operações da empresa”, cita Toshio, que frisa que outra prática ainda comum contribui para a obstrução das galerias pluviais. “Existem moradores que, ao realizar a varrição da calçada ou meio-fio defronte suas residências, acabam descartando tudo nos bueiros”, comenta o secretário interino que orienta os moradores a procederem de forma correta, acondicionando o que for varrido em sacos plásticos.

ZELORIA

Ao receber o relatório das mãos do secretário interino de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, o prefeito Júnior da Femac mostrou-se alarmado. “Trata-se de um problema que na grande parte do tempo fica oculto dos nossos olhos, mas quando surge, causa muitos prejuízos. Cuidamos com muito zelo de Apucarana, promovendo ações e políticas públicas visando a qualidade de vida de todos e esta condição é algo que precisamos melhorar muito ainda, enquanto sociedade”, pontua o prefeito, frisando que todos os projetos realizados pelo município contemplam lixeiras. “Na área central, nos parques e praças existem dezenas. Nas revitalizações ou novos espaços de convivência, também disponibilizamos locais próprios para as pessoas acondicionarem o lixo”, reforça Júnior da Femac.

