Prefeitura restabelece energia no CMEI da Vila Regina e trabalha para normalizar atendimento no CRAS

As atividades no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Serafim Colombo, localizado na Vila Regina, em Apucarana, ocorreram normalmente nesta segunda-feira (9), apesar da interrupção no fornecimento de energia elétrica que atingiu a unidade no fim de semana. O prédio da escola e as instalações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Padre Dominique ficaram sem luz na tarde de sábado (7), depois que um temporal provocou a queda de uma árvore de grande porte sobre a rede de distribuição da Copel.

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Para evitar a suspensão das aulas e garantir o atendimento às crianças, uma ligação provisória de energia foi instalada no CMEI nas primeiras horas desta segunda-feira. Simultaneamente, frentes de trabalho iniciaram a substituição das estruturas danificadas. Enquanto equipes terceirizadas da Copel realizam a troca do poste da rede principal, servidores do município operam um caminhão-guincho para substituir os padrões de entrada de energia dos dois prédios públicos. A previsão é que o fornecimento definitivo seja restabelecido até o meio-dia.

O temporal de sábado atingiu com maior intensidade a região oeste de Apucarana e exigiu o remanejamento imediato de equipes de serviços públicos. A nova tempestade ocorreu no momento em que a cidade ainda passa por um processo de recuperação dos graves estragos provocados pelo vendaval histórico do dia 21 de setembro. Trabalhadores que atuavam em uma força-tarefa de limpeza e recolhimento de entulhos precisaram ter os serviços redirecionados para atender as ocorrências emergenciais geradas pela chuva deste fim de semana.