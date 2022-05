Prefeitura recupera brinquedos depredados na “Praça do 28”

Da Redação

Nesta quinta-feira (05), uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos da cidade Apucarana começou a trabalhar na recuperação de brinquedos no parque infantil instalado na Praça Semiramis Braga, no Bairro 28 de Janeiro.

Diversos equipamentos foram danificados por vândalos, entre os quais um balanço de uso exclusivo de cadeirantes.



O prefeito Junior da Femac lamentou o episódio, que está se repetindo também em outras regiões da cidade. “Vamos fazer o reparo dos brinquedos, inclusive do balanço de uso exclusivo de cadeirantes que ficou quase completamente destruído", frisa Junior da Femac.

O superintendente da Secretaria de Serviços Urbanos, Hellington Martins, o “Tom”, explica que o brinquedo é específico para cadeirantes. “Ele foi projetado para que a criança suba no brinquedo com a cadeira de rodas e haja o movimento do balanço. Não é para cinco ou seis pessoas subirem nele”, esclarece.

Segundo ele, o balanço para cadeirantes existia também em outros locais da cidade, como no Distrito do Pirapó e nos parques Jaboti e Biguaçu. “Nestes locais o equipamento também foi danificado e, devido ao mau uso ou por atos de vandalismo, eles não têm mais condições de uso”, observa “Tom”, acrescentando que a prefeitura está trabalhando para reformar estes balanços de uso exclusivo de crianças cadeirantes.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.