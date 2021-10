Prefeitura recupera 8 Km de estrada na Gleba Cambira

Da Redação

Com a estabilização do clima, a patrulha rural da Prefeitura de Apucarana está intensificando os trabalhos de recuperação das estradas rurais. Nesta semana, os serviços são executados em trecho de oito quilômetros da Estrada dos Alemães, localizada na Gleba Cambira.

continua após publicidade .

O prefeito de Apucarana lembra que o mês de outubro começou muito chuvoso, com precipitação pluviométrica acima da média. “Somente nos primeiros dias do mês choveu 80% da média histórica para todo outubro. Esperamos que as condições climáticas permaneçam favoráveis nos próximos dias, para que possamos avançar com a recuperação das estradas na zona rural”, frisa Junior da Femac.

De acordo com Mauro Toshio Kitano, secretário interino de Serviços Públicos, os serviços envolvem a limpeza das laterais do leito da estrada e das caixas de retenção de água, além de cascalhamento e construção de lombadas. “É uma estrada que fica na divisa com o município de Cambira, na região da Estrada do Bilote”, observa Toshio.

continua após publicidade .

A equipe da patrulha rural está nesta região do município com oito caminhões, duas patrolas, uma pá carregadeira, uma hidráulica e um rolo compactador. “Devemos ficar nesta região pelos próximos quinze dias e depois, seguindo o cronograma previsto, iremos recuperar a Estrada dos 100 alqueires na região do Rio do Cerne e a Estrada do Turco na região da Barra Nova”, informa Toshio.