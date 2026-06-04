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APUCARANA

Prefeitura realiza vacinação nos parques infantis e amplia acesso ao imunizante

Ação especial começou nesta quinta-feira e segue até sábado das 14h às 17h

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 16:45:48 Editado em 04.06.2026, 17:00:22
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Prefeitura realiza vacinação nos parques infantis e amplia acesso ao imunizante
Autor Vacinação na Praça 28 de Janeiro - Foto: reprodução

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana (PR) iniciou nesta quinta-feira (4) a ação especial de imunização que segue na sexta-feira (5) e sábado (6), das 14 às 17 horas, com atendimento no Parque Jaboti, no Parque Temático da Rua Rio dos Patos e na Praça 28 de Janeiro. O objetivo é ampliar o acesso à vacina e reforçar a proteção contra a influenza.

- LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana mantém operação tapa-buracos durante o feriado

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Podem receber a vacina crianças de 6 meses a adolescentes de 17 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, integrantes das forças de segurança, caminhoneiros e pessoas com comorbidades ou doenças crônicas.

A Autarquia Municipal de Saúde orienta que os pais ou responsáveis levem a carteirinha de vacinação das crianças e adolescentes, além de um documento de identificação. A medida facilita a conferência do histórico vacinal e contribui para um atendimento mais ágil e seguro.


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Prefeitura realiza vacinação nos parques infantis e amplia acesso ao imunizante
AutorVacinação no Parque Temático do Lago Jaboti - Foto: reprodução

Durante o feriado e o ponto facultativo, os serviços essenciais de saúde funcionarão normalmente. O Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Farmácia 24 Horas manterão atendimento ininterrupto à população.

Além disso, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Romeu Milani, localizada na região central da cidade, permanecerá aberta de quinta-feira a domingo, das 8 às 17 horas, oferecendo suporte para demandas de atenção básica.


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AutorVacinação na Praça 28 de Janeiro - Foto: reprodução

As repartições públicas municipais da administração direta e indireta estarão fechadas na quinta-feira (4/6) e na sexta-feira (5/6), retomando o atendimento normal na segunda-feira (8/6). Na Educação, as Escolas Municipais e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) seguirão o calendário escolar, com retorno das aulas na mesma data.

Os demais serviços essenciais, como segurança patrimonial e limpeza pública, serão mantidos normalmente durante todo o período.


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Prefeitura realiza vacinação nos parques infantis e amplia acesso ao imunizante
AutorFoto: divulgação

ESTRATÉGIA

A ação realizada pela autarquia faz parte de uma série de estratégias para ampliar a cobertura vacinal dos públicos prioritários. Levantamento realizado pela pesquisa “Acesso à Vacinação Infantil”, desenvolvida pela Vigilância Epidemiológica para ouvir a população e identificar possíveis dificuldades enfrentadas pelas famílias para manter em dia a vacinação das crianças.

O estudo apontou que 45,9% dos entrevistados reconheceram que a vacinação das crianças estava atrasada, enquanto parte dos responsáveis afirmou não saber a situação vacinal ou acreditava que a caderneta estava regularizada, entre outros fatores observados durante o levantamento. A partir das informações levantadas, a Autarquia Municipal de Saúde definiu ações para ampliar o acesso à vacinação, com horários estendidos, reforço das orientações às famílias e intensificação da busca ativa em regiões com menor cobertura vacinal.

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