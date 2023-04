Prefeitura realiza mais de 30 eventos em comemoração ao Mês da Mulher

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Apucarana promoveu mais de 30 eventos

A Prefeitura de Apucarana promoveu mais de 30 eventos em comemoração ao Mês da Mulher, envolvendo a participação de cerca de 10 mil apucaranenses. Elas receberam homenagens e cuidados de beleza e de saúde, participaram de palestras de conscientização sobre seus diretos e foram tema de exposição. Também não faltou confraternização como o café solidário da Rede de Mulheres Solidárias, lançamento e início dos cursos noturnos do Centro de Oficinas da Mulher, e a realização do “Sabadão das Famílias”, no Espaço das Feiras.

continua após publicidade .

As comemorações também foram marcadas pela aula inaugural do curso ministrado pela Unespar Apucarana, de formação continuada com foco na qualificação e fomento da geração de renda para a rede de mulheres solidárias. O “Dia de Mulher” foi levado ao Residencial Fariz Gebrim, Residencial Sumatra, Residencial Solo Sagrado e Vila Regina. Na programação destes três eventos constaram orientações sobre Passe Livre da Gestante e kit Maternidade, bem como dos direitos da mulher; feirão de empregos; inscrições em cursos profissionalizantes, entrega de kits de higiene íntima “De Bem Comigo”, serviços de saúde e cuidados com a beleza, entre outras atrações.

-LEIA MAIS: Paróquia apucaranense de rito ucraniano prepara festa da padroeira

continua após publicidade .

Teve ainda a inauguração da 30ª Horta Solidária, no Núcleo Dom Romeu. No setor de saúde, uma programação especial foi desenvolvida pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) em todas as unidades básicas de saúde (UBS’s), com a realização de coleta preventivo, solicitação de mamografia e testes rápidos.

“Tivemos um mês repleto de ações concretas direcionadas de forma presencial e através das mídias sociais ao público feminino. Nossos eventos de homenagem e valorização da mulher foram programados para atingir as mulheres de todos os bairros da cidade”, afirma a secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, que agradeceu o apoio do prefeito Junior da Femac para tornar o Mês da Mulher marcante para as milhares de apucaranenses.

A programação do Mês da Mulher teve a essencial participação da Secretaria Municipal da Assistência Social. “Levamos os serviços da nossa pasta para mais perto da comunidade. A administração municipal organizou esses eventos para homenagear as mulheres e, ao mesmo tempo, criou uma oportunidade para elas conhecerem os programas de várias secretarias municipais”, destaca a secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli.

Siga o TNOnline no Google News