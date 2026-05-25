Prefeitura quer ampliar cursos profissionalizantes em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana e o Governo do Paraná alinharam novas ações para ampliar a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, fortalecer a Agência do Trabalhador e gerar mais oportunidades de emprego e renda no município. As tratativas foram reforçadas nesta sexta-feira (22/05), durante visita do secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Willian Porfírio, ao prefeito Rodolfo Mota.

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“Estamos trabalhando unidos para trazer mais oportunidades para Apucarana. Os cursos profissionalizantes têm dado resultado e ajudam diretamente famílias que buscam uma colocação no mercado de trabalho. Essa parceria com o Governo do Estado é fundamental para ampliar a qualificação, fortalecer a geração de empregos e preparar nossa população para novas oportunidades”, afirmou o prefeito Rodolfo Mota.

Durante a visita, Willian Porfírio conheceu as ações desenvolvidas no município nas áreas de empregabilidade, qualificação profissional e atendimento aos trabalhadores e empresários. O secretário estadual esteve reunido com o prefeito Rodolfo Mota e com o secretário interino da Indústria e Comércio, Neno Leiroz, que também responde pela Agência do Trabalhador de Apucarana. Na reunião, foram apresentados resultados dos trabalhos realizados no município, com destaque para os atendimentos, encaminhamentos ao mercado de trabalho e ações de apoio à população que busca emprego, além do atendimento às empresas que procuram mão de obra qualificada.

Também foram discutidas tratativas para que Apucarana receba, nos próximos meses, novas carretas de cursos profissionalizantes do Governo do Paraná. O programa, desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda, dentro das ações da gestão do governador Ratinho Junior, oferece qualificação gratuita e bolsa-auxílio de R$ 1.008 aos participantes.

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O secretário Willian Porfírio destacou a importância do trabalho desenvolvido em Apucarana. “Apucarana vem realizando um trabalho importante na área da empregabilidade, aproximando oportunidades da população e fortalecendo o atendimento aos trabalhadores. A qualificação profissional é um dos caminhos mais importantes para ampliar as oportunidades de emprego”, afirmou.

O secretário interino da Indústria e Comércio, Neno Leiroz, ressaltou que a gestão municipal segue fortalecendo a Agência do Trabalhador e buscando novos programas de qualificação para atender a população. “As tratativas para novas carretas de cursos representam mais oportunidade, capacitação e renda para muitas famílias de Apucarana”, comentou.