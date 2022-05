Prefeitura publica exoneração do comandante da GCM

Da Redação

Decreto do prefeito Junior da Femac exonerou Alessandro Carletti do cargo de comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana. O afastamento de Carletti do comando da corporação foi anunciado já na última quinta-feira (19) pela administração municipal quando também se anunciou a abertura de uma sindicância para apurar a conduta do servidor no concurso público para a corporação cujas provas foram aplicadas no último dia 15.

continua após publicidade .

Carlletti, que também ocupava o cargo de presidente da Comissão Organizadora do concurso, teria permitido que familiares participassem do certame, o que é expressamente vetado pelo edital do concurso e pela Constituição Federal.

Por conta das denúncias da suposta irregularidade, as próximas etapas do concurso público foram suspensas até a conclusão da investigação. A suspensão foi anunciada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), entidade organizadora do concurso, no último dia 18.

continua após publicidade .

A GCM já está sendo comandada desde o último dia 19 pelo guarda civil municipal Reinaldo Donizete de Andrade.