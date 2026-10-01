Prefeitura prorroga até 5 de outubro credenciamento para venda de flores, velas e alimentos no Dia de Finados

Prazo vale para novas inscrições e regularização de documentos de quem já se inscreveu; são 51 espaços públicos demarcados no entorno dos cemitérios

A Prefeitura de Apucarana prorrogou até o dia 5 de outubro o prazo para interessados em obter autorização para comercializar flores, velas e alimentos no entorno dos cemitérios municipais Cristo Rei e da Saudade durante o período de Finados. São 51 espaços públicos demarcados, destinados à instalação de barracas, tendas ou mesas nas calçadas. A autorização é livre de taxas e será válida para os dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro de 2026.

-LEIA MAIS: Fórum Desenvolve Apucarana define ações de empregabilidade e feira de empregos para outubro



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

“Estamos dando mais alguns dias para que quem ainda não fez a inscrição possa participar e para que quem já se inscreveu tenha tempo de regularizar algum documento que esteja faltando. A ideia é garantir que o processo seja feito de forma organizada e dentro das regras do edital”, explica o secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz.

A prorrogação vale para novas inscrições e regularização de documentos pendentes de quem já se inscreveu no Chamamento Público nº 005/2026. Os interessados podem fazer o procedimento na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços ou no Setor de Protocolo, no térreo do prédio da Prefeitura de Apucarana, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos, empresas e entidades filantrópicas com residência ou sede em Apucarana. Entre os documentos exigidos estão identificação pessoal, comprovante de residência e, conforme a atividade, licença sanitária, alvará de funcionamento e Cadastro do Produtor Rural (CAD/PRO). Pessoas jurídicas e entidades filantrópicas devem apresentar documentação complementar prevista no edital.

Dos 51 espaços, 40 são destinados ao público em geral no Cemitério Cristo Rei e oito no Cemitério da Saudade. Outras três vagas são reservadas a entidades filantrópicas, sendo duas no Cristo Rei e uma no cemitério da Saudade. A venda de alimentos, frituras e caldo de cana será permitida somente nos espaços em frente ao Cemitério Cristo Rei. Já os comerciantes de flores, velas e fósforos não poderão vender bebidas ou alimentos. A Prefeitura fará a demarcação dos espaços, mas não fornecerá barracas, energia elétrica ou água.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encerrado o prazo, a Prefeitura analisará a documentação e divulgará a relação dos habilitados e inabilitados. O sorteio público permanece marcado para 9 de outubro, às 10 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de Apucarana. A ordem de inscrição não interfere na seleção.

SERVIÇO –

CREDENCIAMENTO PARA O DIA DE FINADOS