Prefeitura promove leilão de veículos, móveis e eletrodomésticos

Aberto a pessoas físicas e jurídicas, a Prefeitura de Apucarana realiza neste dia 31 de março, a partir das 9 horas, no salão nobre do prédio central, leilão público de veículos, móveis e eletrodomésticos. Na modalidade maior lance ou oferta, estarão à venda 157 lotes de bens móveis e sucatas; e 58 lotes de veículos, inservíveis ou ociosos, que vão de caminhões, ônibus, camionetes, até automóveis e utilitários.

Também fazem parte do leilão itens das autarquias de educação e de saúde. São móveis diversos como berços, mesas, cadeiras, armários, estantes e arquivos de aço, eletrodomésticos variados (geladeiras, lavadoras, tanquinhos e centrífugas de roupa, freezers, fogões industriais, bebedouros, televisões, ventiladores, televisores, entre outros), bem como itens de informática como computadores, notebooks, monitores e impressoras, aparelhos de DVD, rádio e microsystem, vídeo-cassete, câmeras fotográficas digitais e até máquinas de escrever.

O secretário de gestão pública, Nikolai Cernescu Junior informa que há oito anos o município não realizava uma licitação de venda, na modalidade leilão público. “O último certame realizado foi no ano de 2015. Os recursos obtidos com a venda destes patrimônios, inservíveis ou ociosos, entram no caixa próprio e serão reinvestidos em novos equipamentos para atendimento da população”, explica o secretário, pontuando que a venda dos bens garante ainda economia com gastos relativos à manutenção e conservação de itens atualmente inservíveis ou ociosos.

Segundo orçamento da Superintendência Municipal de Compras, Licitações e Gestão de Contratos da Secretaria de Gestão Pública, o valor mínimo em leilão referente aos veículos é na ordem de R$273.275,48 e, no que tange bens móveis e sucatas, R$81.796,13.

Nikolai Cernescu Júnior frisa que o certame é bastante esperado. “Muitos clubes recreativos e igrejas, por exemplo, têm interesse na aquisição de móveis como mesas e cadeiras. No caso dos veículos, oficinas mecânicas, além de empresas dos ramos de autopeças e ferro-velho também já manifestaram desejo de participar”, revela Cernescu.

Os lotes dos bens móveis incluem desde sucatas de 14 geladeiras, um microondas, um bebedouro coluna e um fogão. E incluem ainda 40 toneladas de sucatas diversas, com lance inicial de R$20 mil. Já nos lotes de veículos estão disponíveis uma Toyota Bandeirante, ano 1995 (sucata); e até um micro-ônibus Marcopolo Volare, em bom estado, com lance inicial de R$22,5 mil.

Os itens à venda no leilão público podem ser vistoriados até o dia 30. “Interessados podem realizar, durante a semana e em horário comercial, visita para exame e identificação dos lotes. Os veículos estão identificados no pátio de máquinas da prefeitura, localizado à Rua Piratininga n° 355, no Jardim Diamantina. Já os demais bens móveis estão à disposição para visitação no prédio do extinto IBC da Vila Nova, situado à Rua Byngton, n° 253, na Vila Nova”, orienta Alexandre Possebom, superintendente Municipal de Compras e Licitações.

Ele informa que o município realizará o certame com leiloeiro próprio, sendo o servidor Glauber Moreira Martins, que também responde pela presidência da comissão de leilão. “Nas oportunidades anteriores o leiloeiro era licitado e recebia comissão pelos arremates”, diz Possebom, acrescentando que todos itens e lotes foram devidamente avaliados por uma comissão de servidores públicos.

Serviço: O edital de leilão público da Prefeitura de Apucarana, elaborado dentro dos preceitos do art. 22, V, da Lei Federal 8666/93, pode ser conferido pela internet, no Portal de Transparência, pelo link https://apucarana.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais. Dúvidas também podem ser dirimidas até o dia 30, das 8 às 18 horas, pelo telefone 34224000 – Ramal 342 ou 343, ou ainda pelos e-mails licitacao.pma@apucarana.pr.gov.br ou compraspuc@gmail.com.

