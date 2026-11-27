A Prefeitura de Apucarana está prestando assistência aos dois funcionários do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) que foram atacados por um cão na manhã desta quinta-feira (26), durante procedimentos de rotina no canil municipal. Os trabalhadores sofreram mordeduras profundas, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao Hospital da Providência. Após receberem atendimento médico, ambos foram liberados e se recuperam em casa.

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O ataque aconteceu por volta das 11h30, no momento em que os funcionários realizavam o manejo do animal, identificado como Apolo, para oferecer alimentação e prestar os cuidados necessários. Durante o procedimento, o cão tentou escapar da baia e atacou um dos trabalhadores. Um segundo funcionário tentou socorrer o colega e também foi mordido. Uma terceira funcionária, que presenciou a ocorrência, ficou bastante abalada e apresentou uma crise nervosa, sendo encaminhada para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo informações da equipe do Cemsa, o histórico de Apolo registra comportamento agressivo, tanto em relação a outros animais quanto a pessoas. Acolhido no Cemsa a aproximadamente dois anos, o animal passou por uma tentativa de adoção nesse período, mas foi devolvido após episódios de agressão contra os adotantes.

Ainda segundo relatos dos profissionais, houve registro de um episódio anterior de agressão contra outro funcionário do Cemsa. Nas últimas semanas, os tratadores também vinham observando uma intensificação do comportamento agressivo, o que dificultava o manejo e a realização dos cuidados básicos diários, além de representar risco à segurança dos trabalhadores.

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Diante do histórico de ocorrências e da gravidade do episódio desta quinta-feira, a equipe responsável pelo Cemsa adotou as providências previstas no protocolo.

A Prefeitura segue acompanhando a recuperação dos funcionários e prestando todo o suporte necessário. A administração municipal lamenta o ocorrido e manifesta solidariedade aos trabalhadores envolvidos. Também destaca o compromisso das equipes do Cemsa com o acolhimento, a recuperação e a proteção dos animais.