Prefeitura Municipal de Apucarana renova parceria com o Siate

O Siate completa 33 anos de criação em 2023

O prefeito de Apucarana, norte do Paraná, Junior da Femac, assinou nesta quarta-feira (5) a renovação do convênio entre o município e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Além da manutenção do serviço, que é mantido pelo Corpo de Bombeiros, o termo de cooperação visa também garantir o repasse de novos equipamentos.

Junior da Femac lembra que neste ano o Siate completará 33 anos de criação no Paraná. “Esta é mais uma parceria com o governo Ratinho Junior, que vem equipando o Corpo de Bombeiros e garantindo o cumprimento da principal missão, que é salvar vidas”, frisa Junior da Femac, destacando também o apoio do ex-secretário de Saúde e atual deputado federal, Beto Preto.

Junior da Femac enalteceu ainda o trabalho desenvolvido pelo tenente-coronel Leandro Zotelli de Mattos, comandante do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Apucarana. “A população sabe que pode contar com o Corpo de Bombeiros e o Siate é um serviço essencial, pois responde pelo atendimento pré-hospitalar que precisa ser prestado da forma mais célere possível”, ressalta o prefeito.





Siate

O Siate deve ser acionado pelo telefone de emergência 193, atendendo situações como acidentes de trânsito, ferimento por arma de fogo ou arma branca, agressão, quedas com ferimentos e fraturas, ataques de animais, como cães e abelhas, choques elétricos graves, afogamentos e queimaduras.

