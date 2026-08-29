Prefeitura mobiliza equipes para reduzir impactos do temporal em Apucarana

Servidores atuam com máquinas, motosserras e caminhões para desobstruir vias e atender ocorrências após a tempestade deste sábado (29)

A Prefeitura de Apucarana mobilizou equipes de diferentes setores para atender às ocorrências e reduzir os impactos provocados pelo forte temporal que atingiu a cidade na tarde deste sábado (29). Servidores da Defesa Civil, Serviços Públicos e outros setores estão nas ruas com máquinas, motosserras e caminhões para desobstruir vias e atender às regiões atingidas.

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, informou que as equipes foram mobilizadas logo após a passagem da tempestade. Segundo ele, o trabalho envolve a retirada de árvores e galhos que caíram em diferentes pontos da cidade, além do atendimento a outras ocorrências provocadas pela chuva e pelas fortes rajadas de vento.

“Estou aqui com o Wendel Metta, nosso secretário de Serviços Públicos, o coordenador da Defesa Civil, o sargento Rodrigo Leme e servidores, com maquinários, motosserras, caminhões, enfim, para a gente poder desobstruir algumas vias e socorrer o pessoal”, afirmou o prefeito.

Além dos serviços de limpeza e desobstrução, equipes do setor de trânsito também foram acionadas para verificar os semáforos que apresentaram problemas durante o temporal e trabalhar no restabelecimento do funcionamento.

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Entre os locais atingidos estão pelo menos duas escolas municipais: a Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro e a Escola Municipal Marcos Freire. As unidades sofreram danos provocados pela forte chuva, e o levantamento das ocorrências ainda está em andamento.

De acordo com Rodolfo Mota, ainda não é possível contabilizar todos os estragos provocados pela tempestade, já que as equipes continuam percorrendo diferentes regiões do município.





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