Prefeitura licita nesta sexta obras do Hospital de Apucarana

O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia

A Prefeitura de Apucarana abre nesta sexta-feira (14/10), em sessão pública de licitação agendada para as 9 horas, no salão nobre do prédio central, as propostas de empresas de arquitetura ou engenharia interessadas na execução das obras de estruturação do Hospital de Apucarana. Aberto ao público, o processo também poderá ser acompanhado em tempo real pela internet, através da rede social “YouTube” no canal “Licitação Apucarana”.

O objeto licitado, através de concorrência pública de abrangência nacional, envolve reforma e ampliação do prédio onde até meses atrás funcionou a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e que no passado já foi um hospital (São José), localizado na Rua Miguel Simião, nº 69. Ao comentar a expectativa sobre a definição do certame, o prefeito Júnior da Femac pontuou que trata-se da maior licitação da história de Apucarana no que se refere a valor financeiro, tendo a execução da obra orçada em até R$19.193.803,98. “Um projeto de grande magnitude e importância histórica para Apucarana, que contempla uma estrutura moderna para atender as necessidades da cidade no setor da saúde hospitalar, com prestação de atendimento em todas as especialidades, além de uma ala exclusiva para crianças, com funcionamento 24 horas, que será o Pronto Atendimento Infantil (PAI) projetado para o térreo”, detalhou o prefeito Júnior da Femac.

O superintendente de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Pública, Alexandre Possebom, salienta que o edital de licitação teve ampla divulgação, conforme estabelece lei federal. “Nos últimos dias nosso departamento foi bastante acionado por empresas interessadas no edital. Em certames como estes, que envolvem grandes obras, as concorrentes costumam protocolar suas propostas próximo ao prazo final”, disse Possebom. Segundo ele, os envelopes podem ser entregues à comissão de licitação até o início da sessão. Uma vez homologada, a empreiteira vencedora terá 15 meses (450 dias) para executar o projeto a partir da assinatura da ordem de serviço.

A obra

A área construída do Hospital de Apucarana será de 4.062,88 m², sendo 2.616,90 m² de área de reforma e 1.445,98 m² de área de ampliação. O projeto prevê 40 leitos clínicos, um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia, 12 ambulatórios, refeitório para os funcionários e instalações apropriadas para atender a população. A unidade hospitalar terá ainda duas salas de cirurgias dermatológicas. Uma área do andar térreo será destinada ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), com entrada própria, 6 leitos de observação, sala de espera e atendimento 24 horas.

