Prefeitura libera trânsito na Rua Rafael Sorpile após força-tarefa na Represa do Schmidt

Trabalho seguiu até as 21h de quarta-feira, com máquinas e cabos de aço para desobstruir tubulações e melhorar o escoamento da água

A Prefeitura de Apucarana liberou, na manhã desta quinta-feira (15/10), o trânsito na Rua Rafael Sorpile, no trecho que passa sobre a Represa do Schmidt. A liberação ocorreu após vistoria e análise técnica constatarem que não há risco de rompimento da barragem e que as condições são seguras para a circulação de veículos e pedestres. A medida foi possível após uma força-tarefa de aproximadamente 12 horas, que avançou até as 21 horas de quarta-feira (14) para desobstruir as tubulações do sistema de escoamento e reduzir o nível da água.

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O prefeito Rodolfo Mota destacou a mobilização integrada das secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos, do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), da Guarda Civil Municipal e dos agentes de trânsito. “A atuação integrada permitiu enfrentar uma situação que exigiu equipamentos, soluções técnicas e trabalho prolongado das equipes para restabelecer as condições de segurança de quem utiliza a via”, ressaltou.

De acordo com o secretário municipal de Obras, o engenheiro civil Mateus Franciscon Fernandes, a interdição preventiva ocorreu por volta das 15 horas de quarta-feira, quando a água começou a passar sobre a barragem. A decisão levou em conta o risco que a correnteza representava para motoristas, motociclistas e pedestres, independentemente da estabilidade da estrutura, que foi avaliada tecnicamente.

O sistema de escoamento é composto por três tubulações de um metro de diâmetro, comprometidas pelo acúmulo de materiais. Durante a operação, as equipes conseguiram desobstruir completamente uma delas e recuperar cerca de 70% da capacidade de passagem de água de outra. A terceira ainda depende de uma intervenção complementar, pois o equipamento utilizado não conseguiu alcançar o ponto de obstrução.

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Para retirar os resíduos acumulados no interior das galerias, os profissionais utilizaram retroescavadeira, cabos de aço e soluções adaptadas às condições encontradas no local. Em uma das etapas, um cabo de aço foi passado pela tubulação, com pneus presos ao equipamento para auxiliar no arraste dos materiais. Entre os objetos retirados estavam um pneu de caminhão, garrafas plásticas e outros entulhos que dificultavam o fluxo da água.

O secretário Mateus Franciscon ressaltou que a recuperação parcial da capacidade de escoamento foi fundamental para reduzir o nível da represa. A situação foi agravada pelo volume excepcional de chuvas registrado em Apucarana: segundo dados do Simepar, o acumulado de setembro superou em mais de 150% a média histórica de precipitação. A Prefeitura realizará uma intervenção complementar na terceira tubulação, que permanece parcialmente obstruída, para ampliar a capacidade de escoamento da água.