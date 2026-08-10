Prefeitura leva microrrevestimento asfáltico para ruas da área central de Apucarana

Após realizar ações de recape asfáltico e microrrevestimento em mais de 25 bairros, a Prefeitura de Apucarana inicia nesta terça-feira (11) uma nova etapa de manutenção preventiva da malha viária. Desta vez, a aplicação de microrrevestimento ocorrerá em ruas e avenidas da área central. O investimento de aproximadamente R$ 1 milhão vai permitir a proteção do pavimento antes do período de maior volume de chuvas, evitando que pequenas fissuras se transformem em buracos. Esse cuidado antecipado também ajuda a reduzir a necessidade de intervenções mais caras no futuro. Nesta etapa, serão contempladas as avenidas Carlos Schmidt, Paraná e Rio de Janeiro, nas proximidades do Supermercado Amigão, além de toda a extensão da Avenida Curitiba e das avenidas Corifeu de Azevedo Marques, Irati e Pirapó.



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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a iniciativa faz parte de uma estratégia de cuidado permanente com as ruas da cidade e de uso responsável dos recursos públicos. “Estamos agindo antes que o problema apareça. Quando fazemos a manutenção no momento certo, preservamos o asfalto, melhoramos as condições das vias e economizamos dinheiro público. Apucarana tem pressa e isso também significa cuidar bem daquilo que a cidade já possui, evitando que pequenos problemas se transformem em obras muito mais caras”, afirma.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Wendell Metta, explica que o microrrevestimento é indicado para pavimentos que ainda apresentam boas condições estruturais, mas começam a registrar pequenas fissuras. A técnica cria uma camada de proteção e vedação, dificultando a infiltração da água e prolongando a vida útil do asfalto. A intervenção também busca preparar a malha viária para o período de maior volume de chuvas previsto para os próximos meses, diante dos efeitos esperados do fenômeno El Niño. “As ruas da área central estão em boas condições e, por isso, não há necessidade de recapeamento neste momento. Mas já existem pequenas fissuras que podem permitir a entrada da água e, com o tempo, provocar buracos. O microrrevestimento atua justamente antes que isso aconteça”, explica.

Além de preservar o pavimento, a manutenção preventiva representa economia significativa para o município. Segundo Metta, o microrrevestimento pode custar até cinco vezes menos do que um recapeamento completo. “Vamos investir cerca de R$ 1 milhão nesta ação preventiva. Se deixássemos essas vias se deteriorarem até a necessidade de um novo recapeamento, o custo estimado seria de aproximadamente R$ 4,9 milhões. É uma intervenção que protege o patrimônio público e permite que os recursos sejam aplicados também em outras necessidades da cidade”, ressalta.

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Durante os trabalhos, o trânsito terá interdições pontuais por quadras, acompanhando o avanço das equipes, para reduzir os impactos na circulação. O secretário municipal de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, Almir Antônio de Freitas, informa que os trechos estarão devidamente sinalizados e contarão com acompanhamento dos agentes de trânsito. “Para gerar o menor transtorno possível, faremos a interrupção do trânsito por quadras, conforme a aplicação do microrrevestimento avançar. Tudo será devidamente sinalizado e acompanhado por nossos agentes, que estarão orientando motoristas e pedestres”, informa. A Prefeitura orienta a população a redobrar a atenção, respeitar a sinalização provisória e seguir as orientações dos agentes, contribuindo para a segurança e a agilidade na execução dos serviços.