Prefeitura leva luminárias LED a mais bairros de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), iniciou neste mês uma nova etapa de investimentos visando a modernização de todo o sistema de iluminação pública do município. Nesta nova etapa autorizada pelo prefeito Júnior da Femac, os trabalhos envolvem a substituição de luminárias antigas por novas, em tecnologia LED, em pelo menos nove bairros, além de trechos de rodovias que dão acesso à cidade e pontos de embarque e desembarque do transporte público de passageiros.

O investimento é na ordem de R$1,6 milhão, com recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública) e envolve a modernização de 1.130 pontos. “Nos últimos anos promovemos modernização em grande parte da cidade, que hoje conta com equipamentos que oferecem luminosidade com um menor custo de consumo de energia, além de garantir mais segurança às famílias, para os trabalhadores, estudantes, para os comerciantes, além de propiciar melhores condições para atividades de lazer praticadas no período noturno”, elenca o prefeito Júnior da Femac, frisando Apucarana virou referência no setor de iluminação para outras cidades.

“Diversas prefeituras do Paraná e até de outros estados já entraram em contato conosco para coletar informações sobre como é, tecnicamente, conduzido todo este trabalho que tem um grande resultado e é muito bem avaliado pela população”, revela o prefeito.

Atualmente recebem novas luminárias, em tecnologia LED, os jardins Aclimação, Paulista, Morada do Sol, Laranjeiras, Marabá, além das vilas Country Club e Santa Lorena. Após a conclusão destes trabalhos, informa o prefeito, o cronograma da Superintendência Municipal de Iluminação Pública prevê a modernização nos jardins Guanabara, Kennedy, Eliane, além da Vila Bruna e região da Vila São Francisco.

“Estes serviços devem ter início já na primeira quinzena de abril. Na sequência, muito provavelmente em maio, a empresa especializada contratada por licitação e responsável pelos serviços deve iniciar a modernização no Jardim Catuaí e Núcleo Habitacional Parigot de Souza”, complementa Júnior da Femac.

Segundo relata o superintendente municipal de Iluminação Pública, engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, a partir da primeira semana de junho está previsto a troca da iluminação, por novas em tecnologia LED, em todas as vias marginais da rodovia da saída para Maringá, desde o acesso ao viaduto do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I até o Posto Catarina.

PACOTE

“Neste pacote, que envolve os bairros citados pelo prefeito e as marginais de rodovia, estaremos modernizando 1.130 pontos com luminárias LED nas potências de 120 watts e 180 watts”, confirma Luz. Segundo ele, as que estão sendo retiradas são nas potências de 70 watts, 150 watts de vapor de sódio, e 250 watts de vapor metálico.

O superintendente afirma que o setor de iluminação pública do município também trabalha na elaboração de novos projetos. “Estamos finalizando projetos de modernização de importantes praças como a Semiramis Braga, popular Praça do Clube 28 de Janeiro, praças Rui Barbosa e Valmor Santos Giavarina, a popular Praça do Prédio da Onça, além da modernização da iluminação da rua Ponta Grossa, do Parque Japira e de todos os pontos de ônibus da Avenida Minas Gerais, desde a Facnopar até o Distrito de Vila Reis, bem como das avenidas Governador Roberto da Silveira, Aviação e Central do Paraná”, conclui Lafayete dos Santos Luz.

