Prefeitura leva iluminação de LED a mais três bairros de Apucarana

Trabalho foi finalizado no Residencial Araucária e chega agora ao Residencial Itália e Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo

Os serviços do Programa Apucarana 100% LED seguem avançando em ritmo acelerado e, nesta semana, a Prefeitura está levando a tecnologia simultaneamente a três bairros da cidade. As equipes da empresa contratada pelo Município já finalizaram o Residencial Araucária e trabalham no Residencial Itália e Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo.

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O prefeito Rodolfo Mota reitera que a ação integra o maior projeto de modernização da iluminação pública da história do município, que vai garantir cobertura com LED em todos os bairros, ruas e avenidas da cidade. “Isso vai garantir eficiência energética, mais segurança e qualidade de vida para a população”, ressaltou.

Rodolfo Mota lembra que os trabalhos começaram no início de julho e, em menos de dois meses, já alcançaram oito bairros: Sanches dos Santos, Dom Romeu Alberti, Núcleo das Indústrias, Solo Sagrado, Michel Soni, Residencial Araucária, Residencial Itália e Afonso Camargo. “E o próximo bairro a receber os serviços será o Jardim Ponta Grossa. Assim, neste ritmo, em breve todas as vias públicas de Apucarana estarão iluminadas com essa tecnologia, colocando o município entre as cidades mais modernas do Paraná”, frisou.

O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Nilton Fornaciari Júnior, explica que a execução segue um cronograma organizado para garantir agilidade e qualidade no serviço. No Residencial Araucária, situado próximo ao Monumento do Boné, o serviço já foi concluído, com a instalação de 85 novas luminárias.

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No Residencial Itália e na Avenida Pinho Araucária, que ficam na região da Sociedade Rural, os trabalhos atingiram 80% do cronograma previsto. Já no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, que tem a previsão de substituição de 86 luminárias, a execução chegou a 20%.

Nilton Fornaciari Júnior informa que todo o sistema está sendo padronizado com luminárias de LED de 100, 120 e 150 watts, definidas conforme as características de cada rua e a necessidade de iluminação dos bairros. A medida permite maior eficiência energética e melhor distribuição da luminosidade nas vias públicas.

O engenheiro eletricista da MS Iluminação e Eletricidade Ltda, empresa responsável pelo serviço, Bruno Augusto dos Santos, afirma que as equipes estão atuando de forma simultânea em diferentes bairros para cumprir o cronograma estabelecido, garantindo agilidade na execução sem comprometer a qualidade do serviço.

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O contrato prevê a execução completa do cronograma em sete meses, com investimento de R$ 5,82 milhões, sendo recursos do Governo do Estado e contrapartida de 5% da Prefeitura de Apucarana.