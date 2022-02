Da Redação

Prefeitura leva calçada para o entorno do Horto Municipal

Nesta terça-feira (08), a Prefeitura Municipal de Apucarana iniciou o calçamento no entorno do Horto Municipal da cidade. A área que está sendo beneficiada tem um total de 2 mil metros, fica entre o Jardim Catuaí e o Jardim Eldorado e conta com um investimento próprio de cerca de R$ 60 mil.

A obra já alcançou 80% do previsto e foi vistoriada pelo prefeito Junior da Femac, que acompanhou os trabalhos. “Além de melhorar a mobilidade para os pedestres, a calçada também foi projetada para servir como um local de caminhada para os moradores desta região”, frisa Junior da Femac, acrescentando que no local existe uma grande área de mata, junto da qual o Município também possui um viveiro onde produz mudas de café.

O prefeito relembra que, nas imediações, a Prefeitura já instalou um parque infantil e, ao lado, em breve, deverá implantar também uma praça do Programa Meu Campinho, em parceria com o governo do Estado. “Estaremos ampliando as possibilidades de lazer, pensando em todos os públicos e atendendo os moradores de toda essa região do Catuaí e do Jardim Eldorado”, reforçou.



De acordo com o superintendente municipal de Serviços Públicos, Helligtonn Gomes Martins (Tom), a calçada está sendo implantada em trechos das ruas Joaquim Marques Dias, Benfica e Mário Tamiya. “Estamos ainda realizando serviços complementares, como o plantio de grama em taludes próximos do parque infantil e também de árvores. Os trabalhos estão na fase final e deverão ser concluídos dentro de 10 dias”, projeta Tom.





