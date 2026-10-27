Prefeitura lamenta morte do empresário e pioneiro Luiz Hirose em Apucarana

Rodolfo Mota manifestou solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor, especialmente à esposa, Amélia, aos filhos e aos netos

A Prefeitura de Apucarana, através do prefeito Rodolfo Mota, manifestou profundo pesar pelo falecimento do empresário Luiz Katsutoshi Hirose, aos 80 anos, ocorrido na madrugada desta terça-feira (27). Sua partida representa uma grande perda para familiares, amigos e para o município, onde construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pelo empreendedorismo e pela dedicação à comunidade.

-LEIA MAIS: Empresário e pioneiro da construção civil, Luiz Hirose morre aos 80 anos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O prefeito Rodolfo Mota manifesta solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor, especialmente à esposa, Amélia, aos filhos e aos netos. “Que encontrem nas boas lembranças da convivência com Luiz Hirose o conforto e a força necessários para enfrentar esta perda irreparável”, disse Rodolfo Mota.

O prefeito também ressaltou a importância da trajetória de Luiz Hirose e sua contribuição para o desenvolvimento e a vida comunitária do município. “Dono de um carisma contagiante e de uma generosidade ímpar, seu legado de trabalho, solidariedade e compromisso com as pessoas permanecerá na história da cidade”, completou Rodolfo Mota.

Pioneiro da construção civil em Apucarana, Luiz Hirose foi fundador da Construtora Hirose, empresa que contribuiu para o desenvolvimento urbano do município, com a construção de centenas de unidades habitacionais. Economista e administrador de empresas, construiu uma trajetória profissional pautada pela dedicação e perseverança, tornando-se uma referência no setor empresarial local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sua contribuição, porém, foi além da atividade empresarial. Ao longo de mais de duas décadas, integrou a diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Apucarana, participando de iniciativas sociais e colaborando para a construção da sede da entidade. Também se destacou pelo incentivo ao esporte, especialmente ao futebol e ao futsal, mantendo forte ligação com o Veterano Atlético Clube Apucarana (Vaca).