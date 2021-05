Prefeitura lamenta morte de servidora da educação

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac e a secretária da educação Marli Fernandes, em nota, prestaram solidariedade ao falecimento da servidora efetiva Lucimar da Silva Claudino. A funcionária estava internada desde domingo (16/5) no Hospital da Providência, lutando contra à Covid-19.

Lucimar atuava como merendeira na Escola Municipal José de Alencar, no distrito de Vila Reis. No entanto, como pertencia ao grupo de risco, ela estava afastada de suas funções desde o início da pandemia, em março de 2020.



“Nós estamos vivendo um período difícil em que muitas pessoas estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos. Eu me solidarizo com a dor da família e dos colegas de trabalho da servidora e coloco-os em minhas orações. Que Deus dê muita força e console o coração de todos,” disse o prefeito.

A secretária Marli Fernandes destacou as qualidades da servidora. “A Lucimar era uma pessoa muito alegre e prestativa. Além de trabalhar na cozinha, ela recebia os alunos no portão da escola todas as manhãs. As crianças gostavam tanto dela que costumavam presenteá-la com flores. Infelizmente, sofremos mais uma perda irreparável,” lamentou.

O Vereador Marcos da Vila Reis também publicou na manhã de hoje uma nota de pesar pelo falecimento da servidora da Autarquia Municipal de Educação, Lucimar da Silva Claudino.

Em nome de todos os vereadores e vereadora da Casa, o presidente Franciley Preto Godoy, Poim, se solidarizou ao vereador Marcos da Vila Reis e aos familiares de Lucimar.

Veja a nota do vereador Marcos da Vila Reis:

Recebemos com tristeza, na manhã de hoje, a notícia do falecimento da Lucimar da Silva Claudino, que pertencia ao quadro de servidores da Escola Municipal José de Alencar, do nosso Distrito de Vila Reis.

A Lucimar foi mais uma vítima da Covid-19, em Apucarana. Ela foi internada no Providência e não resistiu as complicações da doença.

Lucimar, era uma excelente profissional que deixa esposo e muitos amigos. Expresso o mais profundo sentimento à família, aos amigos e colegas de trabalho, pedindo a Deus que dê o conforto a todos neste momento de tristeza e dor.

Não haverá velório e o sepultamento acontece às 17 horas. A Aserfa ainda não divulgou em qual cemitério será o sepultamento.