Prefeitura irá fiscalizar e multar por placas de publicidade irregular

Conduta prevista no Código de Postura do Município

A poluição visual em Apucarana passará a ser fiscalizada com maior rigor, a partir de agora, pela Prefeitura de Apucarana, via Secretaria Municipal da Fazenda. O anúncio foi feito pelo prefeito Junior da Femac e a secretária da fazenda, Sueli Pereira, em encontro mantido hoje, no gabinete municipal.

“A publicidade irregular gera a poluição visual e isso vinha sendo combatido há alguns anos pela prefeitura, mediante a fiscalização, orientação e conscientização”, informa o prefeito Junior da Femac.

Foto por Da Redação

Já a secretária Sueli Pereira pondera que, a persistência das irregularidades, fez com que, a partir de agora, seja mudada a atuação da fiscalização. “Vamos adotar a conduta prevista no Código de Postura do Município, com uma fiscalização mais rigorosa, notificação e multa aos infratores”, assinala a secretária da fazenda.

O anúncio de maior rigor na fiscalização de publicidade irregular foi feito na presença do presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA), Wanderlei Faganello. Ele lembrou que a entidade mantém uma campanha de orientação aos seus associados para evitar este tipo de irregularidade.

Foto por Da Redação

