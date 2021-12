Prefeitura investe R$ 1 milhão para formar mão de obra

Da Redação

A solenidade de formatura realizada ontem (20) à noite no Cine Teatro Fênix dimensionou o número de pessoas beneficiado pelos cursos profissionalizantes comprados e ofertados gratuitamente pela prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego e do Centro de Qualificação Total. Foram 400 formandos, distribuídos em 24 turmas, de 19 cursos realizados pelo Senai, Senac e Sesc.

Os formandos de 2021 do Centro de Qualificação Total receberam certificados de diferentes áreas profissionais: na da Indústria, Comércio e Serviços. No setor de “Metal Mecânico e Automotivo” foram os cursos de Manutenção de Mecânica Industrial; Mecânica Automotiva; Mecânica de Freios e Suspensão, e Mecânica Básica de Veículos Pesados.

No setor do vestuário, a qualificação profissional envolveu os cursos de Manutenção de Máquina de Costura Industrial, Costura de Peças Íntimas e Costura Industrial de Camisetas. No administrativo havia formandos dos cursos de Gestão de Qualidade, Gestão de Estoque, Oratória, e E+comerce.

Na área de Eletricidade Residencial e Predial foram entregues certificados profissionalizantes em Instalação de Painéis Solares e Fotovoltaicos; Eletricidade e Instalação Predial; e Instalação de Alarmes, Cerca Elétrica e Portão Eletrônico.

Na Gastronomia receberam certificados alunos dos cursos de Preparo de Bolos, Peparo de Tortas, e Preparo de Pizzas.

A formatura ainda foi composta por turmas do Programa Pré Aprendiz, Senai/Sesc, bem como da qualificação dentro do Programa Brasil Mais, que atendeu 19 empresas da cidade.

“Foram mais de R$ 1 milhão investidos pela prefeitura na qualificação da população neste ano. E a grande notícia é que muitos dos formandos de hoje já estão empregados. Nesta noite, estamos celebrando o conhecimento e o trabalho. Tenho orgulho de cada formando. Vocês representam a turma da vitória e da superação. Parabéns a todos que receberam os certificados dos cursos profissionalizantes e aos gestores das empresas”, discursou o prefeito Junior da Femac.

Elaine de Oliveira Melo, mãe do formando do curso Pré Aprendiz, Wellington Kennedy, em seu depoimento disse que a qualificação do filho abriu as portas para seu primeiro emprego, e de carteira assinada. “Obrigada ao prefeito Junior da Femac pela brilhante ideia de profissionalizar os jovens. A oportunidade do Pré Aprendiz representou muito na vida do meu filho”, afirmou Elaine.

A formanda Maria Socorro de Melo, concluinte do curso de costura de camisetas, prestou um depoimento emocionado pela participação da sua primeira formatura, aos 60 anos. “Hoje, faz exatamente 2 anos que mudei do estado de São Paulo para Apucarana. Aqui estou encontrando oportunidades como essa de fazer um curso profissionalizante sem pagar nada. Só tenho a agradecer a prefeitura pela iniciativa de fazer a diferença na vida de tanta gente”, declarou.

A vice- presidente da Fiep e primeira dama de Apucarana, Carmem Lúcia Izquierdo Martins, deu ênfase a importância da qualificação profissional recebida pelos formandos. “A formação que tiveram é fundamental no mercado de trabalho e em nome da Fiep convido os formandos a se candidatarem para as vagas das indústrias, que precisam da habilidade de vocês”, incentivou Carmem.

Os cursos profissionalizantes ofertados pela prefeitura, observou o diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Vilas Boas, cumprem seu objetivo de dar a oportunidade às pessoas de Apucarana a atingir uma formação de qualidade. A certificação do Sesc, Senac e Senai vão abrir as portas do mercado do trabalho porque os empregadores sabem no nível de qualificação que receberam”, disse Vilas Boas.

Também participaram da formatura o secretário municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope; gerente executivo do Senac Apucarana, Lucas Salvalaggio da Silva; gerente regional do Senai, Victor Cunha; coordenador da unidade Senai de Apucarana, Paulo Roberto Ferreira; presidente da Acia, Wanderlei Fagnelo; presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Anivaldo Rodrigues; presidente do Sivale, Elizabete Artigo; presidente da Câmara dos Vereadores, Feanciley Preto Godoi (Poim); vereadora Jossuela Pirelli, vereador Mauro Bertoli; e o gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz.

PROGRAMA PORTAS ABERTAS

A prefeitura de Apucarana desenvolve o Programa Portas Abertas, de oferta de cursos profissionalizantes que está disponibilizando 1.850 vagas de cursos profissionalizantes entre o segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022. São 90 turmas, das quais 60 já realizaram os cursos e as demais concluem no próximo ano. Neste pacote o município investiu, com recursos próprios, mais de R$ 1 milhão nas formações profissionais que foram indicadas pelos empregadores, a partir da necessidade das empresas e sindicatos das categorias.

PROGRAMA BRASIL MAIS

Dentro do Programa Brasil Mais a prefeitura comprou 250 vagas para as empresas participarem, com 3 representantes de cada uma, totalizando 750 agentes capacitados. Iniciado no segundo semestre deste ano, das 72 empresas que o curso está atendendo, 19 já concluíram a formação com foco na proposta de reduzir no mínimo 20% do custo de produção. O resultado, no entanto, superou as expectativas e as empresas reduziram em média 40% do custo de produção, o dobro da proposta inicial.