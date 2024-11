Prefeitura investe em reforma e ampliação da escola do 'Dom Romeu'

continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana entregou oficialmente, nesta sexta-feira (25/10), as obras da Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira à comunidade do Núcleo Dom Romeu Alberti. A unidade de ensino passou por uma significativa reforma e ampliação, com sua área construída aumentando de 2.451,97 m² para 3.013,76 m². O investimento total na obra, proveniente de recursos próprios do município, foi de R$ 3 milhões.

As obras trouxeram melhorias importantes à unidade de ensino, como a demolição do antigo refeitório, da cozinha e de um corredor, que foram incorporados ao novo pátio central coberto. O setor administrativo também foi revitalizado, com a substituição do forro e da cobertura, a ampliação da sala de professores e a construção de um almoxarifado, uma sala de aula e sanitários para docentes. Além disso, foram edificados novos refeitório, cozinha, depósito de merenda, depósito de materiais de limpeza, sanitários para funcionários, sanitários para os estudantes, lavanderia e central de gás.

Outras benfeitorias possibilitadas pela obra incluíram a instalação de coberturas de policarbonato entre os blocos de salas de aula, a execução de rampas e escadas para acesso à quadra esportiva e a implantação de um sistema de proteção e combate a incêndios, que inclui torre de reserva técnica (caixa d’água), extintores, alarmes, sinalização e iluminação de emergência.

O prefeito Junior da Femac destacou a qualidade dos materiais utilizados na obra. “Nós fizemos questão de colocar telhas do tipo sanduíche para manter a temperatura estável dentro do prédio, pisos antiderrapantes para prevenir quedas e acidentes, pastilhas nas paredes para facilitar a limpeza, elementos vazados para reforçar a iluminação natural e sinalização de acessibilidade para facilitar a locomoção das pessoas com deficiência visual,” disse.

A secretária de educação, professora Marli Fernandes, ressaltou o esforço da administração em adquirir terrenos vizinhos para a expansão. “Esta escola é uma das maiores de Apucarana. Antes da obra, o prédio não tinha estrutura para atender quase seiscentos estudantes. Para fazer a reforma e a ampliação, nós precisamos negociar com os moradores e comprar dez lotes vizinhos à unidade. Não foi fácil, mas agora os alunos têm um espaço adequado para estudar, brincar e se desenvolver,” afirmou.

A diretora da escola, professora Rosângela Leão da Silva, comentou o que mudou no prédio. “Antes, o refeitório era muito pequeno e apertado para o grande número de alunos que temos. Ter um refeitório amplo e novo significa que as crianças podem se alimentar com dignidade. Além disso, as novas salas de aula possibilitaram uma melhor distribuição das turmas, garantindo maior qualidade de trabalho tanto para os professores como para os alunos,” declarou.

A comunidade também manifestou apoio às obras. “Eu estou muito grata à prefeitura pela reforma e ampliação deste prédio. A minha filha estuda aqui e eu não penso em transferi-la para outra unidade, pois a Escola Juiz Luiz é muito boa,” afirmou Isabel Teixeira, membro da Associação de Pais, Mestre e Funcionários (APMF).

“Eu estou muito feliz com essa conquista e só tenho a agradecer a todos que se empenharam para a realização da obra. A comunidade do Núcleo Dom Romeu está crescendo muito e precisa de uma escola que acolha todas as suas crianças com conforto,” acrescentou Marcilene Moraes, representante do Conselho Escolar da Escola Municipal Juiz Luiz Fernando de Araújo Pereira.

A cerimônia de entrega contou com a presença do pastor Elias Vieira (Assembleia de Deus), do Padre Vanderlei Matias de Oliveira (Paróquia Imaculado Coração de Maria), dos vereadores Jossuela Pirelli e Rodrigo Lievore (Recife), dos vereadores eleitos Adan Lenharo, Eliana Rocha, Miguel Vilas Boas, Danilo Acyoli, José Airton Deco de Araújo e Sidnei da Levelimp, e das representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Apucarana, Tarcilia de Brito, Idalina Basso e Meire Brito.

