Prefeitura intensifica fiscalização no estacionamento rotativo

Com o objetivo de aumentar a rotatividade de vagas para os motoristas com a aproximação das festas de final de ano, a superintendência municipal de trânsito de Apucarana intensifica a fiscalização do estacionamento regulamentado na cidade. “Devido ao aumento de movimentação comum nesta época do ano, é necessário realizar um controle mais acentuado na área de zona azul, em especial na região mais central da cidade. O objetivo é dar maior rotatividade aos veículos para que os clientes tenham mais espaço para estacionar seu carro”, justifica o superintende de trânsito, Carlos Mendes.

Os agentes municipais de trânsito irão atuar sob a coordenação do tenente-coronel da reserva Marcos José Facio, coordenador de segurança junto ao gabinete do prefeito Junior da Femac.

A prefeitura Apucarana divulga a relação de pelo menos 33 pontos de venda (veja relação no quadro abaixo) do cartão zona azul. As fachadas destes locais estão identificadas como prestadora deste serviço

PONTOS DE VENDAS CARTÃO ZONA AZUL

Agropecuária Paulista (Rua Ponta Grossa 1938). Fone 3423 – 0667 G. Comércio de Soldas e Ferramentas (Avenida Rio de Janeiro, 54). Fone 3422-4292 Banca do Horácio Jornais e Revistas ( Praça Rui Barbosa lado Banco Brasil). Fone 3423–3891 Bandini Lanchonete (Rua Rio Grande do Sul Interior da Rodoviária) Banca Tio Patinhas (Praça Rui Barbosa Em Frente Banco Itaú) Bar e Lanchonete São Luiz (Rua Ponta Grossa, 1540). Fone 3424-0692 Bijous Miam’s (Rua Osório Ribas de Paula, 677). Fone 3422-8420 Cristal Papelaria e Informática ( Rua Osvaldo Cruz 1.148). Fone 3423 – 0841 Dani Ervas Produtos Naturais (Rua Rio Branco, 389). Fone 996496397 Dias Couro (Rua. Oswaldo Cruz, 693). Fone 3033 – 4869 Droga Mais ( Rua Osório Ribas de Paula 848). Fone 3422-1136 Farmácia Saúde (Av. Curitiba, 1705). Fone 3422-1819 Farmácia Saúde (Esquina das ruas Nagib Dar com João Cândido Ferreira). Fone 3033-1918 Farmácia Saúde (Esquina das ruas Nagib Daher Osório Ribas de Paula). Fone 3422-0800 Farmácia Saúde (Esquina das ruas Ponta Grossa com Rio Branco). Fone 3422-8485 Farmácia Saúde (Esquina as ruas Rio Branco com Nagib Daher). Fone 3422-9696 Farmácia Saúde Curitiba, 1672. Fone 4322 – 3035 Foto Fanny (Praça Rui Barbosa, 586). Fone 3422-1222 Foto Nikkon (Praça Rui Barbosa). Fone 3422-9208 Foto Nikkon (Rua Dr. Oswaldo Cruz, 572). Fone 3422-3553 Livraria e Papelaria Nerimar (Praça Rui Barbosa). Fone 3422-1700 Loofting Confecções Eirelli – Hit. (Rua Gastão Vidigal, 760). Fone 3122 – 2056 Max Tec. (Rua Ponta Grossa 1821) Fone 3034 – -4101 NIKOS Calçados & 775 ( Rua Osvaldo Cruz, 775) Papelaria Desta (Rua Ponta Grossa, 1248). Fone 3422-2338 Ponto da Sorte ( Rua Rede Camargo de /Azambuja) Rainbow Music (Rua Ponta Grossa, 1594). Fone 999890395 Selaria Mato Grosso (Rua Ponta Grossa, 2000). Fone 3422-1256 Sport Camisa 10 ( Rua Ponta Grossa Nº 1580). Fone 3422-2602 Sport Center (Praça Rui Barbosa, 570) – Fone 3423-1066 ou 3033-6666 Star Baby (Rua Munhoz da Rocha, 1065). Fone 9960940 Ultrafarma (Rua Dr. Osvaldo Cruz , 510, esquina Avenida Curitiba. Fone 3048-0300 Vida com Sabor (Rua Osório Ribas de Paula, 410 sala 6). Fone3033-4881

