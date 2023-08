Prefeitura instala iluminação de LED em “São Domingos”

As luminárias contam com tecnologia LED

O trabalho de modernização do sistema de iluminação pública em Apucarana chegou ao patrimônio de São Domingos. A localidade rural teve as suas 25 antigas luminárias de vapor de sódio de 70 watts com braços de 1 metro, substituídas por luminárias de tecnologia LED com potência de 120 watts, com braço de 3 metros.

“O trabalho, já concluído, foi realizado no final de semana, proporcionado aos moradores um novo patamar luminosidade naquela região”, informa o superintendente de iluminação pública, o engenheiro eletricista Lafayete Luz.

De acordo com Lafayete, somente neste ano mais de R$ 2,4 milhões já foram investidos na modernização de pontos em diversos bairros. “Dos 19 mil pontos instalados em postes da Copel, já promovemos a modernização de 13,5 mil ao longo dos últimos anos, o que representa cerca de 75%. Da meta de 2,7 mil pontos para este ano, já efetivamos a substituição de 1,9 mil”, conclui Lafayete. Os recursos do investimento são provenientes da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública).

“Continuamos avançando na modernização da iluminação pública de bairros, vilas e área rural de Apucarana. A tecnologia de LED garante um significativo ganho em eficiência da luminosidade, valorizando as regiões e dando mais segurança à população e o comércio”, afirma o prefeito Junior da Femac.

O comerciante e morador de São Domingos e região há mais de 30 anos, Atílio de Almeida, o popular “Tilão”, aprovou a modernização do sistema de iluminação pública do patrimônio rural. “A noite virou dia aqui em São Domingos. Temos mais claridade e segurança para todos. A comunidade está satisfeita e agradece ao prefeito Junior da Femac pela nova iluminação”, comenta o proprietário do Bar e Mercearia São Lucas.

