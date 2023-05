Prefeitura instala iluminação de LED em mais de 40 parques infantis

Siga o TNOnline no Google News

Os mais de 40 parques infantis instalados pela prefeitura em diferentes bairros da cidade agora estão dotados de moderna iluminação, da tecnologia LED, para garantir maior segurança as crianças e familiares. “As luminárias estão cuidadosamente posicionadas para que a população também possa usufruir deste equipamento de lazer no período da noite", afirma o superintendente de iluminação pública do município, Lafayte Luz.

Além da instalação dos parques infantis, a prefeitura promove, com recursos próprios, serviços estruturais como o da iluminação e de paisagismo na área que recebe o equipamento. “As praças e parques são importantes áreas de convivência, por isso mantemos um programa municipal permanente responsável pela manutenção, modernização e expansão destes espaços públicos. Os parques infantis estão instalados em todas as regiões da cidade”, diz Júnior da Femac.

Os parques infantis são fabricados com matérias-primas recicláveis de alta qualidade e resistência (madeira plástica). O material é ecológico e, por não sofrer desgaste com as chuvas, têm maior durabilidade. Também oferecem menor risco de acidentes.

